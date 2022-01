Cyclisme: Bernal va subir deux nouvelles opérations après son grave accident

Egan Bernal va devoir de nouveau passer par des opérations chirurgicales ce vendredi après avoir percuté un car pendant un entraînement en Colombie en début de semaine. L’établissement médical qui suit le coureur de l’équipe Ineos-Grenadiers a également confirmé une amélioration de sa santé.

Jour après jour, l’état de santé d’Egan Bernal s’améliore. Mais il reste du chemin à parcourir... Victime d’un terrible accident de la route lundi en Colombie, le vainqueur du Tour de France 2019 a percuté un bus. Si le véhicule était à l’arrêt, le coureur colombien de l’équipe Ineos-Grenadiers n’a pu freiner à temps pendant un entraînement et souffre de multiples blessures et fractures, notamment au fémur et à une rotule, ainsi qu'à la colonne vertébrale. Stabilisé puis opéré avec succès dès mardi, le cycliste de 25 ans récupère petit à petit. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, la clinique de La Sabana qui s’occupe de lui s’est montrée assez optimiste.

"Egan Bernal a poursuivi aujourd'hui le rétablissement attendu et avec une tendance favorable, a expliqué l’établissement dans un communiqué transmis à la presse. Il poursuit le programme de rééducation, et n'a montré aucun signe d'infection. Même, il est de bonne humeur, conscient et avec une mobilité des quatre membres. Grâce à son amélioration, le médicament vasopresseur a été retiré."

Bernal opéré à la main et à la bouche

Titré sur le Giro 2021 en mai dernier, Egan Bernal préparait la saison 2022 dans sa Colombie natale lorsqu’est arrivé cet accident de la route. Si l’évolution de sa condition semble aller dans le bon sens, le coureur colombien n’est pas pour autant tiré d’affaire et va devoir subir deux nouvelles interventions chirurgicales après celle déjà réalisé au niveau de sa colonne vertébrale, du fémur et de la rotule en début de semaine.

"En ce moment, le patient est dans une période de régénération ou de traumatisme tertiaire. Pour cette raison, vendredi il subira deux interventions chirurgicales, qui sont des procédures secondaires et qui ne présentent pas de risque pour sa vie, a encore annoncé la clinique de La Sabana. La première est une ostéosynthèse d'une fracture du deuxième métacarpien de la main droite, qui sera réalisée par l'équipe de chirurgie de la main. La seconde est maxillo-faciale pour prendre en charge les fractures dentoalvéolaires présentes dans la bouche."

Attendu sur les routes françaises à l’occasion du Tour de Tour de La Provence du 10 au 13 février, Egan Bernal devait ensuite enchaîner avec un gros programme comprenant notamment l’UAE Tour du 20 au 26 février afin de monter en puissance pour le Tour de France où il espérait défier Tadej Pogacar, victorieux des deux dernières éditions de la Grande Boucle.

Après son accident et son passage sur le billard, le Colombien de l’équipe Ineos-Grenadiers va voir son début d’année 2022 être totalement bouleversé. Aucune date de retour n’est pour l’instant évoquée et la priorité reste sa convalescence.