Cyclisme: la "délivrance" de Cordon-Ragot, encore titrée au contre-la-montre national

Audrey Cordon-Ragot, qui a vécu des "galères" lors du début de saison, a collectionné jeudi un sixième titre de championne de France du contre-la-montre, jeudi à Cholet. "Ça a été une longue période de bas depuis le mois de mars", dit-elle.

"J'ai poussé un cri de soulagement". Audrey Cordon-Ragot a remporté un sixième titre de championne de France de cyclisme en contre-la-montre, jeudi à Cholet. La rouleuse bretonne de Trek a devancé Juliette Labous de 26 secondes, à l'issue d'une boucle de 25,3 km avalée en 33 minutes 50 secondes (44,8 km/h de moyenne). Ce titre vient après un début de saison très compliqué pour celle qui, touchée en mars par le Covid, sera la seule Française de son équipe lors du prochain Tour de France féminin (24-31 juillet).

"La vie d’un athlète, c’est des hauts et des bas, ça a été une longue période de bas depuis le mois de mars, a-t-elle raconté après la course. Ça fait long. Il y a des moments en stage où on pleure sur le vélo, parce qu'on n'avance à rien et on ne peut pas faire les exercices demandés. On a une caméra de France TV qui vous suit à l’entraînement et vous n’avancez à rien... Vous vous dites: 'Mais qu’est-ce que je fous là? Est-ce que j’ai ma place pour le Tour? Est-ce que j’ai encore ma place dans le vélo?' Je me suis vraiment posé la question".

"Ça me rend plus forte psychologiquement"

"Aujourd’hui, c’est le cri de la délivrance. C'est un nouveau départ pour le reste de la saison, pour donner le meilleur de moi-même et être fière de moi tout simplement. Ça a été tellement long ces sorties, ces étapes, c'était une galère. Je n’arrivais même pas à suivre sur le plat. Personne ne peut se mettre à ma place à ce moment-là et, aujourd’hui, je suis fière d’être passé par-dessus tout cela et ça me rend plus forte psychologiquement. Car je sais que je suis capable d’aller de l’avant et de rebondir", a conclu Audrey Cordon-Ragot.

Avec ses six titres dans cette discipline (2015-2018, 2021-2022), "ACR", 32 ans, reste à distance des onze couronnes de la reine de l'exercice, Jeannie Longo. Pour le Tour de France féminin, qui ne comptera pas de contre-la-montre, elle sera le principal espoir français au classement général.