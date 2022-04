Tour de France féminin: "On a envie de devenir la course de référence", clame Marion Rousse

Ce vendredi au sommet de l’Arc de Triomphe, Marion Rousse a fait le point à 100 jours du départ de la nouvelle mouture du Tour de France féminin: huit étapes dont une arrivée à la Super Planche des Belles Filles. L’ancienne championne de France, aidée par le sponsor Zwift et ASO, rêve d’un grand destin pour sa course.

Il faut battre le fer quand il est chaud. A peine le temps de digérer les trois semaines de bagarre entre Tadej Pogacar et ses rivaux, que le "Tour de France Femmes avec Zwift", appellation officielle, s’élancera en face de la Tour Eiffel, le 24 juillet, ligne d’arrivée franchie par les hommes sur les Champs-Elysées. Les 24 équipes de six coureuses s’élanceront pour huit étapes, direction les Vosges.

"C’était important de partir de Paris et d’avoir le trait d’union entre les hommes et les femmes, appuie Marion Rousse, directrice de la course. Cette symbolique va marquer l’histoire." Tour de France féminin, Grande Boucle féminine, Tour Cycliste féminin... Depuis 1955, l’émanation féminine du mythique tour de France a eu plusieurs vies pour à chaque fois, des arrêts rapides. L’épreuve remportée de 1987 à 1989 par Jeannie Longo ressuscite une nouvelle fois. La nouvelle organisation s’accoude à Amaury Sport Organisation, aux sponsors habituels (LCL…) et, c’est la nouveauté, un sponsor-titre, Zwift.

Rousse: "Je suis persuadée que la course va marcher"

"C’est une marche supplémentaire que la relance d’un tour de France femmes. L’équilibre économique est essentiel. On est dans un cercle vertueux avec des championnes qui ont envie d’en découdre. A la demande des championnes, on a fait quelque chose de dur", prévient Christian Prudhomme. Dans le cadre prestigieux de l’Arc de Triomphe, Marion Rousse a détaillé le parcours. Une course pas trop typée, pour permettre de découvrir les héroïnes à vélo, mais compliquée et sur huit jours. Le Ballon d’Alsace, premier sommet de l’histoire du Tour masculin, sera escaladé. Lors de la 4e étape, les coureuses emprunteront 13 kilomètres de chemins blancs au cœur de la Champagne. Puis une étape longue comme une classique, 175 kilomètres. Pour finir, au sommet de la Super Planche des Belles Filles, comme les hommes quelques semaines plus tôt.

"Je ne dirais pas que c’est de la pression, avance Marion Rousse. Je suis persuadée que la course va marcher. Le niveau est là, l’intérêt du public est là, on aura une grande course en juillet. On a envie de devenir la course de référence et de donner des vocations aux petites filles qui regardaient le Tour à la télé et ne pouvaient s’identifier qu’aux hommes. Cette fois les petites filles vont pouvoir s’identifier aux Annemiek van Vleuten et aux autres."

Cinq équipes françaises

Pour l’instant, cinq équipes françaises sont annoncées au départ de ce Tour de France femmes avec Zwift, dont la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope de la championne de France Evita Muzic. Comme Marion Rousse, elle n’a vu du Tour que le pendant masculin et peut-être quelques images d’archives de Longo ou Cathy Marsal face aux armadas lituaniennes et italiennes. "Enfin un vrai Tour de France pour les femmes, s’exclame-t-elle. Je suis arrivée dans la bonne ère. On sera peut-être des pionnières avec le premier maillot jaune."

Bien sûr, Marion Rousse et ses équipes reprennent les paletots jaune, vert, blanc à pois rouge et blanc comme des références connues. La troisième étape entre Reims et Epernay rappellera le Tour 2019 et la prise de maillot jaune de Julian Alaphilippe aux suiveurs qui ont de la mémoire. La patronne rêve d’en finir avec les derniers sceptiques du cyclisme féminin. Elle ne se trompe pas, elle ne parle que spectacle, championnes, efforts, tactique. Après le premier Paris-Roubaix femmes l’an passé, ce TDF féminin vient compléter le paysage de courses féminines en France, et se poser à côté du Giro, l’autre grande course à étapes, bâtie elle sur 10 étapes: "On a encore quelques mentalités à changer mais dans l’ensemble ça a bien évolué, certains diront qu’on a que 8 jours mais on ne peut pas commencer et mettre tout de suite trois semaines appuie Muzic. Ca va évoluer et être de plus en plus long, à mon avis. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire." Marion Rousse rêve que ce TDF femmes avec Zwift soit encore là dans 100 ans. Christian Prudhomme annonce 200 ans. L’enthousiasme des débuts.