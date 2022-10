Cyclisme: la Française Pauline Ferrand-Prévot première championne du monde de gravel

La Française Pauline Ferrand-Prévot a été sacré championne du monde de gravel, son quatrième titre mondial, toutes disciplines confondues, en seulement deux mois.

La Française Pauline Ferrand-Prévot est devenue ce samedi, en Vénitie (Italie), la première championne du monde de gravel de l'histoire, décrochant un quatrième maillot arc-en-ciel cette année. Déjà championne du monde de VTT cross-country et short-track fin août aux Gets et championne du monde marathon en septembre au Danemark, la Française a devancé la Suissesse Sina Frei et l'Italienne Chiara Teocchi après 139,2 kilomètres de course entre Vicence et Cittadella.

Quatre titres mondiaux en deux mois

Les trois figuraient dans un quintet qui s'est rapidement détaché pour la victoire. La Suissesse Sina Frei, vice-championne olympique de cross-country, est apparue comme la plus féroce rivale de la Française, qui l'a finalement battue au terme d'un sprint très disputé, devenant ainsi la première femme championne du monde de la discipline. Pauline Ferrand Prévot ajoute ainsi un nouveau maillot arc-en-ciel à sa collection (13), toutes disciplines confondues, le quatrième en deux mois.

La course hommes aura lieu dimanche avec comme tête d'affiche le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui n'est plus apparu en course depuis son altercation avec des adolescentes en marge des Mondiaux en Australie. Discipline qui consiste à rouler principalement sur des routes non goudronnées, le gravel a vu le jour dans le Midwest des Etats-Unis il y a une quinzaine d'années et rencontre une popularité croissante parmi les pratiquants. Le parcours de ces Mondiaux se composait de routes non-asphaltées, de gravier blanc, de pavés et d'asphalte.