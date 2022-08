VTT: "Une journée parfaite", savoure Ferrand-Prévot, championne du monde pour la quatrième fois

Championne du monde de VTT pour la quatrième fois de sa carrière, Pauline Ferrand-Prévot a confirmé son statut de favori ce dimanche dans l'épreuve de cross-country.

"PFP" est immortelle. Ce dimanche, Pauline Ferrand-Prévot est devenue championne du monde de VTT pour la quatrième fois de sa carrière, pour le plus grand bonheur du public venu en nombre aux Gets (Haute-Savoie). Écrasant la course, la Française n’a fait qu’accroître puis gérer son avance pour franchir la ligne d’arrivée plus d'1'30'' avant ses dauphines, la Suissesse Jolanda Neff et l'Américaine Haley Batten.

"C'était une journée incroyable, j'ai préparé la course dépuis le début de l'année. J'ai fait une préparation seule pour essayer de gagner à la maison. J'ai essayé de partir dès le départ pour mettre la pression aux autres et j'ai eu une bonne avance. Il fallait grimper vite et descendre proprement. C'était une journée parfaite pour moi", a-t-elle confié sur les ondes de RMC quelques heures après sa victoire.

Sur orbite dès le premier tour

Si Ferrand-Prévot n’a pas mené d’un bout à l’autre de la course, c’est uniquement parce qu’elle l'a démarré en troisième ligne. En deux minutes à peine, elle a avalé toutes les concurrentes qui la précédait pour se placer aux avant-postes, aux côtés de sa compatriote Loana Lecomte. Accélérant encore, elle a ensuite laissé toutes ses rivales sur place pour partir seule en tête et boucler le premier tour avec 22 secondes d’avances sur l’autre favorite française.

"Il y avait tellement de monde que je me suis demandée si je n'étais pas partie trop vite. J'ai essayé de me recentrer sur moi-même et de me dire: 'Est-ce que tu peux tenir comme ça pendant 1h30 ?'. J'ai bien géré et il y avait du monde, ça me bourdonnait dans les oreilles. J'ai vu que l'écart augmentait, c'était un soulagmeent mais je restais sur mes gardes. Jusqu'au dernier virage, je suis restée concentrée pour ne pas faire d'erreur et remporter ce titre."

Objectif Paris 2024

Elle boucle ainsi une semaine parfaite, puisqu’elle avait déjà décroché le titre en short-track vendredi. Ces deux nouveaux maillot arc-en-ciel viennent compléter une collection déjà fournie: déjà titrée aux Mondiaux de VTT en 2015, 2019 et 2020, "PFP" a aussi déjà été championne du monde sur route (2014), en cyclo-cross (2015), en relais mixte VTT (2014, 2015, 2016) et en VTT marathon (2019). Un palmarès impressionnant, auquel il ne manque plus que le titre olympique. Plus que jamais, le rendez-vous est pris pour Paris 2024.

"J'ai juste envie de profiter. Je suis championne du monde devant mon public ! Aujourd'hui, on était en France. Dans deux ans, il y aura aussi beaucoup de pression mais j'ai pu prouver que j'ai pu gagner en France. J'espère faire pareil à Paris. Je pense avoir mûri et j'ai une approche différente. La préparation va aussi compter. C'est encore deux années où je peux apprendre sur moi-même."