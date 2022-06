Cyclisme: le doublé pour Cordon-Ragot, championne de France du chrono et de la course en ligne

Championne de France du contre-la-montre jeudi, Audrey Cordon-Ragot a réalisé le doublé ce samedi sur la course en ligne. Elle a devancé au sprint Gladys Verhulst et marqué les esprits à un mois du premier Tour de France femmes.

Après le contre-la-montre, la course en ligne : Audrey Cordon-Ragot a signé un doublé plus vu depuis 2014 aux Championnats de France de cyclisme à Cholet samedi. Elle devrait donc porter le maillot tricolore le 24 juillet prochain, au départ du premier Tour de France femmes au pied de la Tour Eiffel, même si son équipe Trek n'a pas encore annoncé sa sélection finale.

Déjà titrée en 2020 sur ses terres bretonnes, Cordon-Ragot a devancé au sprint sa compagne d'échappée Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo), présente sur le podium pour la la quatrième fois en cinq ans mais toujours pas gagnante, et en pleurs après la ligne.

Une première depuis Ferrand-Prévot

Audrey Cordon-Ragot et Gladys Verhulst ont été les deux grandes animatrices du final. La première a attaqué à 28 km de l'arrivée pour revenir sur les échappées en compagnie de Duval et Verhulst, qui a accéléré de nouveau, quasiment au même endroit un tour plus tard, pour permettre au duo de s'isoler en tête.

Aucune Française n'avait réussi le doublé contre-la-montre et course en ligne lors des mêmes Championnats nationaux depuis Pauline Ferrand-Prévot en 2014. Noémie Abgrall (Stade rochelais), échappée matinale, complète le podium, dépourvu de la moindre membre de l'équipe FDJ Suez Futuroscope, la seule formation française de première division.