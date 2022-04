Cyclisme: le double raté de Prades, qui chute sur la ligne d'arrivée en pensant célébrer sa victoire

Eduard Prades s'est distingué mercredi lors de la première étape du Tour de Grèce en levant les bras, ignorant qu'un autre coureur s'était imposé en solitaire. Au moment de sa célébration, le cycliste espagnol a vécu un autre raté, avec une chute en franchissant la ligne d'arrivée.

En cyclisme, il n'est pas rare qu'un coureur se trompe et célèbre une victoire en franchissant pourtant la ligne en deuxième position, ignorant la présence d'un autre concurrent à l'avant. C'est l'expérience qu'a connue l'Espagnol Eduard Prades lors de la première étape du Tour de Grèce ce mercredi. Mais plus insolite: le coureur de la formation Caja Rural est tombé au moment de lever les bras.

De retour au calendrier après dix ans d'absence, le Tour de Grèce a vu la victoire en solitaire du Néo-Zélandais Aaron Gate (Bolton Equities), premier leader par conséquent d'une course comptant cinq étapes. Mais la confusion a régné à l'issue des 190 kilomètres proposés entre Héraklion et La Canée, en Crète, puisque certains ignoraient la victoire de Gate, arrivé avec près de deux minutes d'avance sur le peloton.

"Nous n'avions pas beaucoup d'informations"

Eduard Prades a donc réglé le sprint pour la deuxième place... mais il a perdu sa selle lorsqu'il a franchi la ligne, se retrouvant à terre dans la foulée. Les autres coureurs ont réussi à l'éviter. "La vérité est que nous n'avions pas beaucoup d'informations et à cause de la façon dont les Trek-Segafredo courraient, je pensais qu'il n'y avait plus personne devant, c'est pourquoi j'ai finalement levé les bras", a justifié le coureur de 34 ans sur son geste.

Au cours de sa carrière, Eduard Prades a passé notamment deux saisons à la Movistar (2019-2020). Il était l'année dernière membre de la formation française Delko, qui a baissé pavillon. Revenu au sein de la Caja Rural, où il a déjà évolué entre 2015 et 2017, Eduard Prades pensait ce mercredi avoir mis fin pratiquement à trois ans de disette, lui qui n'a plus gagné depuis le Tour d'Aragon en mai 2019.