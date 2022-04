Cyclisme: Alaphilippe toujours dans le flou en raison de "la complexité de son état"

L'équipe Quick Step a donné ce mardi des nouvelles de Julian Alaphilippe, indiquant que le coureur français, toujours pas fixé sur son temps de récupération, allait rester à l'hôpital encore quelques jours.

La formation Quick Step du champion du monde Julian Alaphilippe a communiqué ce mardi sur l'état de santé de son coureur français après la très grave chute de ce dernier lors de Liège-Bastogne-Liège: "Comme indiqué précédemment, Julian a deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et un hémopneumothorax. En raison de la complexité de son état, une période d'observation supplémentaire sera nécessaire avant de décider d'un plan de rétablissement. Il restera à l'hôpital pour le moment." C'est à Herentals (Belgique) que des fractures de l'omoplate et de deux côtes lui ont été diagnostiquées, en plus de l'hémopneumothorax.

Sa participation à la Grande Boucle en suspens

Des examens complémentaires passés en ce début de semaine devaient permettre d'identifier laquelle des trois blessures occasionneraient la péridode de convalescence la plus longue. Sans succès pour le moment. C'est tout le programme (repos, stage en altitude en mai, Dauphiné début juin) du Français qui s'en trouve chamboulé. Sa participation au Tour de France cette année, dont le départ aura lieu le 1er juillet à Copenhague, est toujours en suspens.

Julian Alaphilippe s'était montré plutôt rassurant auprès de son entourage sondé âr RMC Sport. Au lendemain de sa chute, le champion du monde affichait déjà un bon moral malgré des douleurs vives.