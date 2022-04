Cyclisme: Bernal pourrait (déjà) être de retour à la compétition dans un mois

Seulement quatre mois après son grave accident (il a été renversé par un camion alors qu'il s'entraînait en Colombie), Egan Bernal pourrait faire son retour en compétition. Son médecin assure qu'il sera prêt à concourir d'ici un mois, une fois les graves fractures aux vertèbres consolidées.

Le médecin colombien Gustavo Uriza, qui s'est occupé d'Egan Bernal depuis son accident, a confirmé lors d'une visio-conférence de l'Académie nationale de médecine colombienne que le cycliste était déjà guéri de la fracture de l'odontoïde (deuxième vertèbre cervicale) et pourrait concourir à partir des derniers jours de mai.

Bernal se rendra en Europe pour poursuivre son rétablissement

Une nouvelle qu'il a qualifiée de "scoop", avant d'affirmer qu'il laisserait la décision finale à Ineos, l'équipe du coureur colombien. Egan Bernal avait déjà annoncé qu'il se rendrait à Monaco pour faire avancer son entraînement en Europe avec l'équipe d'Ineos. Il commencera à rouler sur les routes françaises à partir de ce week-end pour compléter sa progression sur le parcours qu'il a effectué en Colombie il y a quelques semaines.

"Ce week-end, je vais faire du vélo en Europe dès que je descends de l'avion, c'est la première chose que je vais faire, a raconté le Colombien lors d'une brève intervention. En fait, je voyagerai avec mon père, qui m'accompagnera sur la moto au cas où j'aurais des problèmes."

"Si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà en train de courir"

Le 24 janvier, Egan Bernal avait percuté l'arrière d'un bus arrêté sur une route en Colombie. Victime de multiples fractures, il avait subi cinq opérations de la colonne vertébrale, de la jambe droite et de la main droite. Il a ensuite déclaré avoir eu "95% de chances de devenir paraplégique" après "avoir failli perdre la vie". Quatre mois plus tard, il n'exclut pas reprendre la compétition assez rapidement.

"Tout dépend du Dr. Uriza pour voir ce qu'il dit. Cela ne dépend pas de moi ; si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà en train de courir, je mettrais un dossard et je filerais faire la course. Je suis sûr que je ne finirais pas encore les courses, mais le simple fait d'enfiler un dossard serait très excitant et ce sera ma motivation lorsque j'arriverai en Europe."

Le Docteur Uriza annonce le retour d'Egan Bernal

Son docteur, lui, ne sera pas du genre à le retenir, puisqu'il a annoncé à tous ceux présents lors de cette visio-conférence que le coureur était guéri de sa fracture aux cervicales et que, 92 jours après son accident, le Colombien pouvait déjà penser à une reprise. En précisant que ses fractures de onze côtes, de deux vertèbres, d'un fémur et d'une rotule étaient toutes consolidées, il lance: "Cela signifie qu'à partir du 120e jour de l'accident (24 mai), Egan peut faire du tandem, se tenir sur des pédales et concourir en forme. Ses entraîneurs en Europe doivent donner leur feu vert, mais de mon côté, il peut concourir."

Selon le médecin, Bernal peut concourir dès la fin du mois de mai et pourrait donc apparaître dans quelques courses de courtes distances en juin avant le Tour de France auquel il a déjà annoncé qu'il ne prendra pas part. Début avril, le vainqueur du Tour de France 2019 excluait une participation à la Vuelta: "Le Tour d'Espagne, ce serait peut-être un peu trop. Clairement, je ne serais pas prêt pour le courir, ce serait demander beaucoup à mon corps." Mais en participant à d'autres courses mineures d'ici fin août, sa présence au dernier des grands tours au calendrier de la saison n'est pas à exclure.