Cyclisme: Nairo Quintana va prendre sa retraite

D'après les médias colombiens, Nairo Quintana organisera une conférence de presse mercredi pour annoncer qu'il va mettre un terme à sa carrière. Le grimpeur de 32 ans n'a pas retrouvé d'équipe pour la saison 2023, lui qui avait été disqualifié du dernier Tour de France pour deux contrôles positifs au tramadol.

C'est un grand nom du cyclisme qui va mettre un terme à sa carrière. Selon la presse colombienne, Nairo Quintana organisera une conférence de presse mercredi pour confirmer qu'il se retire. Néanmoins, le grimpeur de 32 ans n'a pas réellement eu le choix puisqu'il n'a pas retrouvé d'équipe pour la saison 2023.

Pourtant, Nairo Quintana avait initialement un accord avec Arkéa-Samsic, où il a évolué entre 2020 et 2022, pour prolonger jusqu'en 2025. Mais la formation bretonne et le vainqueur du Tour d'Italie 2014 se sont séparés en septembre dernier, en lien avec le contrôle positif au tramadol lors du dernier Tour de France.

Nairo Quintana avait été disqualifié de la Grande Boucle 2022, où il avait pris initialement la sixième place, pour deux contrôles positifs au tramadol. Le produit ne constitue pas une violation des règles antidopage définies par l'Agence mondiale antidopage (AMA) mais représente une infraction au règlement médical de l'Union cycliste internationale (UCI).

51 victoires en carrière

Autorisé à courir, Nairo Quintana n'avait néanmoins plus porté le maillot d'Arkéa-Samsic après cette affaire. Mis en retrait du Tour d'Espagne avant le départ, le Colombien était revenu pour disputer la course en ligne des championnats du monde en septembre dernier, avec le maillot de la sélection nationale, ce qui devrait ainsi rester sa dernière course en carrière.

Arrivé au sein de la formation Movistar en 2012, Nairo Quintana a remporté 51 victoires en carrière. Outre le Giro en 2014, il s'était imposé aussi lors de la Vuelta en 2016. Sur le Tour de France, "Nairoman" avait pris la deuxième place dès sa première participation en 2013. Vainqueur de trois étapes sur la plus grande course du monde, il n'a jamais réussi néanmoins à gagner le classement final ni à porter le maillot jaune.

Ces derniers jours, le nom de Nairo Quintana a été associé à la Team Corratec, une modeste équipe italienne de deuxième division. Le manager général de la formation a néanmoins indiqué qu'il n'avait pas les capacités financières de le recruter et que ASO, qui organise le Tour de France, déconseillait aux équipes de récupérer Quintana si elles souhaitaient bénéficier d'invitations sur leurs différentes courses.