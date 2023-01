Cyclisme: le sprint surpuissant de Bryan Coquard au Tour Down Under, qui gagne enfin en World Tour

La quatrième étape du Tour Down Under, première course World Tour de la saison, a été remportée ce samedi par Bryan Coquard. Le Français de la Cofidis a survolé la concurrence lors du sprint, remportant son premier bouquet de sa carrière dans la première division du cyclisme.

Bryan Coquard a mis fin à une longue attente. Le sprinteur de la Cofidis a remporté haut la main le sprint de la quatrième étape du Tour Down Under ce samedi, soit la première course par étapes de niveau World Tour de la saison. Le Français a attendu ses 30 ans pour obtenir un bouquet dans l'élite du cyclisme.

S'il a obtenu sa 49e victoire en carrière, Bryan Coquard n'avait jamais gagné en World Tour lors de ses dix premières saisons chez les professionnels. "Cela fait longtemps que j’attends cette victoire, depuis 10 ans! Je suis vraiment fier et heureux de ce succès, a déclaré le 'Coq'. J’ai gagné beaucoup de courses mais jamais en World Tour."

Pourtant, Bryan Coquard est passé très près à plusieurs reprises au cours de sa carrière, notamment à Limoges lors du Tour de France 2016 où il prenait la deuxième place à la photo-finish derrière Marcel Kittel. Souvent performant en début de saison, Coquard participe pour la première fois au Tour Down Under, qui lance traditionnellement le World Tour en Australie.

Jay Vine proche de la victoire finale

Ce samedi, l'étape de 133 kilomètres entre Port Willunga et Willunga Township a été marquée par des bordures dans les 50 derniers kilomètres. Bryan Coquard a réussi à suivre le premier groupe en compagnie de son coéquipier Alexis Renard. Lançant son sprint à plus de 200 mètres, le "Coq" a devancé Alberto Bettiol et son compatriote Hugo Page, seulement 21 ans. Un autre Français, Paul Penhoët, qui vit sa première saison dans l'élite à 21 ans, a pris lui la 4e place.

Recruté par UAE Emirates en 2023, Jay Vine a survécu aux bordures pour conserver son maillot de leader. Le grimpeur australien devra ce dimanche défendre sa tunique face à Simon Yates et Pello Bilbao, ses plus proches rivaux au classement.