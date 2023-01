Cyclisme: "Niveau mensonge, on est sur du haut niveau", Cordon-Ragot très cash sur la mort du projet B&B Hôtels

Audrey Cordon-Ragot, qui courra pour Zaaf Cycling en 2023, a raconté dans un entretien au Télégramme les déboires de l'équipe B&B Hôtels. Après des mois d'incertitude, l'équipe masculine a disparu et la structure féminine prévue n'a pas vu le jour. La Française rejette la faute sur Jérôme Pineau.

C'est un épisode qui se termine bien pour Audrey Cordon-Ragot. Après l'abandon du projet B&B Hôtels dont elle devait être la figure de proue, elle a signé un contrat avec Zaaf Cycling, en deuxième division. Mais d'autres coureuses engagées dans le projet se retrouvent sans rien pour 2023 et la championne de France parle avec beaucoup d'amertume des derniers mois et de la gestion des frères Pineau.

"Ils ont essayé de sauver un projet qui n’en était plus un, a-t-elle regretté dans un entretien accordé au Télégramme. Finalement, on a toutes eu l’impression d’avoir été prises en otage. Je ne comprendrais jamais. Je ne comprendrais jamais non plus qu’ils n’assument pas, qu’ils cherchent d’autres coupables alors que, désolée, les seuls coupables, ce sont eux et les mauvaises personnes dont ils se sont entourés."

Très impliquée dans le projet, Audrey Cordon-Ragot a participé au recrutement des coureuses et du staff. Elle devait même devenir manager générale de l'équipe après sa retraite en 2024. A chaque imprévu, elle a alors été rassurée par les dirigeants, même quand la présentation de l'équipe a été annulée au dernier moment. Jusqu'à début décembre, lorsque les frères Pineau assurent lors d'une visio avec l'ensemble des coureuses que le projet va se lancer.

"Pendant deux mois, on s’est fait balader"

"Le lendemain, les filles m’ont contactée une à une exprimant clairement avoir besoin d’être rassurées, car peu convaincues par la visio de la veille, raconte Audrey Cordon-Ragot. J’ai donc pris la décision, en leader, d’appeler directement les patrons de B&B le soir même. Et là le choc, j’apprends que B&B Hôtels ne souhaite plus continuer et qu’ils en ont informé les frères Pineau le matin même…" Il n'y a finalement pas d'équipe féminine, et plus d'équipe masculine non plus, après cinq ans d'existence.

Quelques semaines plus tard, il reste donc beaucoup d'incompréhension. "C’est une histoire de dingue. J’ai encore du mal à y croire. Pendant deux mois, on s’est fait balader. Niveau mensonge, on est quand même sur du haut niveau, non? Pourquoi? J’essaie encore de trouver des explications: un cercle infernal, un engrenage, une descente aux enfers?" A 33 ans, Audrey Cordon-Ragot va quand même pouvoir poursuivre sa carrière, mais pas vraiment où elle l'imaginait.