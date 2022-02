Cyclisme: "On pense au pire", Pinot reconnaît avoir douté pour la suite de sa carrière

Après une année 2021 galère, Thibaut Pinot compte bien tourner la page et monter en puissance avant de retrouver le Tour de France cet été. Invité des Grandes Gueules du Sport ce samedi sur RMC, le grimpeur de la Groupama-FDJ s'est confié sur ses objectifs.

Verra-t-on un jour Thibaut Pinot endosser le maillot jaune du Tour de France ? Ses supporters en rêvent. Même après toutes ses galères, ils veulent croire à une renaissance du grimpeur franc-comtois, celui qui a fait rêver tous les amoureux de cyclisme avec ses trois victoires d’étapes sur la Grande Boucle (2012, 2015, 2019), celui aussi qui leur a brisé le cœur en étant contraint à l’abandon à deux jours de l’arrivée il y a trois ans. Une blessure à la cuisse avait fait voler en éclat ses rêves de podium, voire de première place. Il lui a fallu beaucoup de temps pour apprendre à digérer cet échec. Une désillusion de plus, comme en 2018 sur le Giro. Troisième du général à la veille du final à Rome, il avait vécu une des journées les plus dures de sa carrière et avait fini à l’hôpital, victime d’un début de pneumonie.

Maudit pour certains, assurément malchanceux, Pinot n’a pas non plus été gâté par le sort l’année dernière, rattrapé par des douleurs au dos liés à sa chute survenue sur la première étape du Tour de France à Nice, quelques mois plus tôt. Entre avril et août 2021, le leader de la Groupama-FDJ a même coupé avec le vélo. Pour faire le point et se ressourcer. Une longue pause qui a suscité des interrogations sur son avenir. A-t-il songé à la retraite ? "Comme tout athlète de haut niveau qui rencontre des moments difficiles, on pense tout de suite au pire et on peut dire des choses qu’on ne pense pas vraiment sur des coups de tête, mais une fois la tête reposée, on réfléchit et on essaie de se battre et de revenir au plus haut niveau. J’ai eu une année difficile, j’espère qu’il n’y en aura pas d’autres", a-t-il expliqué ce samedi dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Engagé cette semaine sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, il fera son retour sur le Tour cette année. Avec quels objectifs ?

"Gagner le Tour ? Je n’en rêve pas la nuit"

"Je vais avoir 32 ans (le 29 mai), on me voit toujours un peu comme le petit jeune qui a débuté il y a 13 ans. C’est peut-être un peu plus difficile de retrouver mon potentiel à 100%, mais je travaille et l’objectif est d’arriver à 100% sur le Tour. Gagner le Tour ? Je n’en rêve pas la nuit. Je rêve de regagner des courses, de regagner sur le Tour. Si ça doit arriver, ça arrivera. Je veux déjà regagner des belles étapes au sommet. Il faut gagner des belles courses avant de penser au maillot jaune", a-t-il expliqué. Faut-il y voir un manque d’ambition ou un discours lucide ? "Est-ce que je me sous-estime ? Peut-être oui, peut-être que c’est une sorte de protection. J’ai eu des hauts et des très bas dans ma carrière, je suis déjà tombé de mon nuage à quelques jours du Graal. C’est peut-être une façon de se protéger et de ne pas reprendre une claque. Je préfère ne pas trop y penser maintenant et voir au jour le jour sur le Tour", a confié le coureur de Mélisey, en Haute-Saône, troisième du Tour en 2014.

"Je ne cache pas que je suis un coureur peut-être fragile. C'est mon talon d'Achille, j'essaie de corriger ce côté un peu fragile. Quand je suis à 100%, je peux battre n'importe qui. Mais je peux aussi me blesser n'importe quand." Marc Madiot, lui, mise sur son retour au premier plan. Le manager de la Groupama-FDJ compte bien voir un de ses coureurs monter sur la boîte sur les Champs-Elysées, et pourquoi pas Pinot. "On a des coureurs de haut niveau qui peuvent éventuellement envisager le podium du Tour, le terrain décidera. On va aborder le Tour de France avec force et détermination, la première semaine influencera notre organisation. Je ne rêve que d’une chose : que Pinot, David Gaudu voire Michael Storer se retrouvent dans le match pour le classement général après la première semaine du Tour", a-t-il commenté sur RMC.

Cette "concurrence saine" est perçue comme une bonne nouvelle par Pinot : "On tient une belle pépite avec David (Gaudu). J’ai été leader durant de nombreuses années. Ce qui manquait peut-être c’était un co-leader. On peut être plus fort à deux ou trois, c’est le plus important." Réponse dans quelques mois.