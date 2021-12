Cyclisme: le coup de gueule de Madiot sur les candidats à la présidentielle 2022

Marc Madiot a durement critiqué les différents candidats à l’élection présidentielle 2022 ce lundi. Le manager de l’équipe cycliste Groupama-FDJ a regretté le manque de considération pour le sport pendant la campagne et plus généralement pour le sport.

Devenu enjeu national au cœur de la crise sanitaire et avant les Jeux olympiques à Paris en 2024, le sport semble retomber dans un relatif anonymat à l’heure où la campagne présidentielle occupe une grande partie de l’actualité médiatique en France. Frustré par cette situation, Marc Mardiot a fustigé ce lundi le comportement des différents candidats et leur manque de perspective pour le sport tricolore.

"Le sport ne semble pas au cœur des préoccupations de nos candidats à la présidentielle. Certes il y a la pandémie et tout le machin, mais le sport, il me semble, c’est une activité économique, a lâché le manager de l’équipe cycliste Groupama-FDJ auprès de Ouest-France. Ils sont tous en campagne électorale mais malgré tout, quel que soit le candidat, pas un seul ne parle de sport. Aujourd’hui, moi, je ne sais pas pour qui voter."

La France "pas un vrai pays de sport"

Du haut de son immense carrière comme coureur puis dirigeant d’équipe dans le cyclisme, Marc Madiot connaît à la fois la réalité du sport en tant qu’athlète et en tant que manager. Cela lui a également permis de voir l’importance de cette problématique sportive au fil des années et de tirer un constat très critique. Selon lui l’absence du sport dans le débat politique pour la présidentielle tient à un facteur majeur.

"Parce qu’on n’est pas un vrai pays de sport. Je le pense. Peut-être que je me trompe, mais quand on voit le budget dédié au sport dans un gouvernement, il est assez limité, a encore taclé le patron de la Groupama-FDJ. On s’y intéresse un peu au moment des Jeux olympiques, de la Coupe du monde de football. Si un Français gagnait le Tour de France on dirait que c’est formidable. Mais sorti de ça…"

"Les politiques devraient se pencher sur le fonctionnement économique du sport"

Satisfait d’avoir vu l’Etat apporter son soutien économique pendant la période de pandémie liée au Covid-19, Marc Madiot ne veut pas voir les pouvoirs publics se désengager si facilement. Au contraire, le double vainqueur de Paris-Roubaix (1985 et 1991) attend de la continuité et une vraie politique en faveur du sport.

"L’État a plutôt joué son rôle en venant au soutien du monde sportif. Il ne faut pas dire n’importe quoi. Le job a été fait. Idem chez les partenaires. Le modèle économique français à pleinement joué. Mais c’est une fois tous les cinquante ans, a finalement analysé le membre de la Dream Team RMC Sport. Je pense donc que les politiques devraient se pencher sur le fonctionnement économique du sport en général. Peut-être dire aux entreprises, par exemple: 'Plus vous investissez dans le sport, plus on vous exonère'? Il y aurait plein de leviers à activer."