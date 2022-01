Cyclisme: Pinot fera son grand retour sur le Tour de France en 2022

La formation Groupama-FDJ a annoncé la présence de Thibaut Pinot sur le Tour de France 2022 après avoir manqué celui de 2021. Il visera le classement général, tout comme son équipier David Gaudu, également aligné sur la Grande Boucle.

A six mois du départ de Copenhague, la formation Groupama-FDJ a déjà dévoilé le noyau de coureurs qui formeront l’équipe lors du prochain Tour de France. Et un grand revenant s’est glissé parmi les cinq noms révélés: Thibaut Pinot. Le Français avait manqué la dernière édition en 2021. Il va donc retrouver la Grande Boucle deux ans après une chute dès la première étape qui avait anéanti ses espoirs de podium et trois après avoir nourri le rêve d’un succès final avant de renoncer lors de la 19e étape en raison d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Son histoire d’amour contrariée avec le Tour de France va reprendre.

Le troisième de l'édition 2014 visera le classement général, tout comme son équipier David Gaudu, promu leader en son absence l’année dernière et de nouveau retenu dans l’équipe. Michael Storer, Stefan Küng et Valentin Madouas ont aussi été retenus.

"Un objectif commun: un podium sur les Champs Elysées"

"Je veux retrouver mon niveau et gagner des courses, a déclaré Pinot. Je veux redevenir le coureur d’avant ma chute sur le Tour 2020. Le Tour de France sera le point d’orgue de ma saison avec cet objectif commun: un podium sur les Champs Elysées."

Pinot avait effectué son retour à la compétition en août dernier au Tour du Limousin après avoir coupé pendant quatre mois pour soigner son dos. Une période qui lui avait fait manquer le Tour d'Italie. En juillet dernier, il avait promis de revenir un jour sur le Tour de France. "J’ai encore des belles choses à montrer, avait-il déclaré. Je n’ai que 31 ans. Je reviendrai sur le Tour."

Une intention partagée par Marc Madiot, directeur sportif de la formation, lors de la présentation du tracé 2022 en octobre dernier. "On va digérer la saison, et regarder plus en détails le parcours parce qu’il faut toujours se méfier de la première impression et de l’euphorie, avait-il confié. On verra cela. Mais oui, il y a de grandes chances que si tout va bien pour Pinot, on soit avec lui au départ du Tour."