Cyclisme: Pervis passé à "quelques millimètres de la tétraplégie" lors de sa tentative de record du monde

Parti aux Etats-Unis pour tenter de réaliser le record du monde de vitesse en vélo couché caréné, le Français François Pervis a eu un gros accident dans la nuit de vendredi à samedi. Il a fait de nombreux tonneaux et est passé tout proche de la tétraplégie, selon ses dires.

François Pervis s'est fait une sacrée frayeur. A 37 ans, le multiple champion du monde de cyclisme sur piste était la semaine dernière aux Etats-Unis pour tenter de décrocher le record du monde de vitesse en vélo couché caréné. Mais au cours de sa tentative, son pneu arrière a explosé alors qu'il était à plus de 130 km/h. Le Français a alors glissé et fait des tonneaux sur plusieurs centaines de mètres.

Transporté à l'hôpital, il a passé quatre heures sous perfusion et morphine, d'après France Bleu Mayenne. François Pervis souffre d'une hémorragie pulmonaire et d'un enfoncement de la première vertèbre cervicale. "D’après le médecin, quelques millimètres supplémentaires et c’était la tétraplégie", a-t-il indiqué dans un message posté sur sa page Facebook.

Un record sur courte distance malgré tout

Pour décrocher le record du monde, François Pervis devait aller à plus de 145 km/h, après s'être lancé sur une distance de 8 kilomètres. Son accident, qui serait dû à un caillou présent sur la route, est survenu à environ 500 mètres de la zone de chronométrage, lorsqu'il avait quasiment atteint sa vitesse de pointe.

Quelques jours avant cette tentative avortée, le Français s'était attaqué au record du monde sur courte distance, 4 kilomètres cette fois, avec succès. Il avait été flashé à 112,47 km/h. Un record en guise de lot de consolation, puisqu'il devait s'agir seulement de la préparation de François Pervis pour le "grand" record. Sur ses réseaux, le cycliste a tout de même rassuré ses supporters. "Plus de peur que de mal", a-t-il précisé. Il devait en théorie prendre son vol retour vers la France ce lundi.