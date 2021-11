Cyclisme: Peter Sagan a reçu un maillot de Boca à la Bombonera

Présent en Argentine pour la présentation du Tour de San Juan, qui aura lieu en janvier et février, Peter Sagan était samedi soir à la Bombonera, le stade de Boca Juniors, où il a reçu un maillot du club à son nom et une ovation du public.

Peter Sagan était un invité un peu spécial, samedi soir à la Bombonera, lors du match de championnat argentin entre Boca Juniors et Sarmiento. Le cycliste slovaque, triple champion du monde, a assisté depuis les tribunes à la victoire de Boca Juniors 2-0, grâce à Luis Vazquez et Frank Fabra. A la mi-temps, Sagan a même été invité sur la pelouse, où il a reçu une ovation des supporters et un maillot à son nom floqué du numéro 10.

"Hier, j’ai passé une nuit fantastique que je n’oublierai jamais, a écrit Peter Sagan sur Instagram dimanche matin. Non seulement j’ai pu assister à un match émouvant dans la mythique Bombonera, mais également, grâce à mes amis de San Juan, j’ai eu le grand privilège de recevoir de Boca Juniors le maillot légendaire n°10 de l’équipe avec mon nom dessus !" Depuis les tribunes, le Slovaque avait aussi partagé l’un des slogans des supporters, "la Bombonera no tiembla, late (la Bombonera ne tremble pas, elle bat)".

Une sortie avec des cyclos dimanche matin

Peter Sagan est présent depuis quelques jours en Argentine pour la présentation du prochain Tour de San Juan, où il fera sa reprise en 2022, du 30 janvier au 6 février. Il portera alors pour la première fois le maillot de TotalEnergies, sa nouvelle équipe.

Ce dimanche matin, Sagan avait aussi prévu un "Bicitour", une sortie à vélo à laquelle étaient conviés gratuitement les cyclos argentins. Le départ était donné près de la Bombonera, avant un parcours naviguant dans le quartier populaire de La Boca, où se trouve le stade, puis passant par quelques monuments de Buenos Aires comme l’Obélisque. Une manière originale de faire le tour de la capitale argentine.