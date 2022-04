Cyclisme: pourquoi la Flèche Wallonne convient si bien à Julian Alaphilippe

Ce mercredi, Julian Alaphilippe tentera de remporter la Flèche Wallonne pour la quatrième fois de sa carrière. De quoi se rapprocher du record d’Alejandro Valverde (cinq victoires). Mais pourquoi cette course réussit si bien au champion du monde ?

C’est la course de côte par excellence. La Flèche Wallonne, dont l’édition 2022 se tiendra ce merdredi entre Blegny et Huy, a pris l’habitude de couronner le même homme chaque année ou presque depuis quatre ans : Julian Alaphilippe. Le double champion du monde a remporté toutes les éditions depuis 2018, exceptée en 2020 où le natif de Saint-Amand-Montrond avait fait l’impasse et laissé le champ libre à Marc Hirschi.

Longtemps frustré par Alejandro Valverde, détenteur du record avec cinq bouquets et vainqueur de toutes les éditions entre 2014 et 2017, Alaphillipe s’est montré patient avec la classique qui lui sied le mieux. A la différence de ses frangines ardennaises, la Flèche Wallonne rend systématiquement son verdict dans son dernier kilomètre avec le terrifiant Mur de Huy (1,2km à 10,3%), où est jugée l’arrivée. Tout se joue donc sur l’explosivité des prétendants dans ce dernier kilomètre. Et à ce petit jeu, Julian Alaphilippe se montre très souvent à son avantage. Etant l’un des punchers les plus insicifs du peloton, le pensionaire de la Quick-Step Alpha Vinyl fait la différence grâce à sa capacité d’accélération hors-norme sur les forts pourcentages. Michal Kwiatkowski et Marc Hirschi en ont d'ailleurs fait les frais en octobre 2020 sur les pentes de la Gallisterna, où Alaphipppe a construit son premier titre de champion du monde.

Le jump a beau être une caractéristique indispensable pour lever les bras au sommet du Mur de Huy, la donnée essentielle reste l'expérience. Avant de savourer son premier succès à Huy en 2018, Julian Alaphilippe s’est cassé les dents à deux reprises sur Alejandro Valverde, lui même loin du compte lors de sa première participation en 2005 (39e). Le puncher de 30 ans a pris le temps d’apprivoiser le Mur et d'élaborer une tactique efficace : Alaphilippe n’est jamais le premier à dégainer et se met dans la roue du premier attaquant avant de placer l’accélération fatale peu après le panneau des 150 mètres.

L’édition 2021 est l’illustration parfaite de l’importance de l’expérience sur la Flèche Wallonne. Alors que ce jour-là, Primož Roglič, qui mettait pour la première fois de sa carrière ses roues sur la Flèche Wallonne et le Mur de Huy, semblait le plus fort, le Slovène s’est vu trop beau. En accélérant à plus de 400m de la ligne, Roglič s’est tiré une balle dans le pied. De son côté Alaphilippe a patiemment attendu le panneau des 250m pour faire son effort avant de fondre sur le Slovène et de faire la jonction aux fameux 150m. Alaphilippe connait le Mur de Huy comme sa poche et c’est là son plus grand atout face à des concurents avançant parfois à l’aveugle sur le raidard belge.

De nombreux rivaux

Pour aller chercher ce quatrième succès et approcher de Valverde, Alaphilippe va devoir redoubler d’effort sur les pentes du Mur de Huy. L’insatiable Tadej Pocagar (deux participations sur la Flèche) fait figure d’épouvantail et devrait monopoliser l’attention de ses rivaux.

Le champion du monde en titre devra également avoir un oeil sur Jonas Vingegaard, toujours à l’aise sur les forts pourcentages mais aussi sur son compatriote Benoît Cosnefroy, bien décidé à enfin monter sur la plus haute marche du podium après une Amstel Gold Race frustrante. Bien qu’étant moins tranchant depuis quelques saisons, Alejandro Valverde est également l’un des prétendants à la victoire. Le vétéran espagnol (41 ans) espère accrocher une sixième victoire historique à Huy, avant de définitivement rendre les clés de son royaume en fin de saison.