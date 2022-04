Flèche Brabançonne: une voiture provoque une grosse chute, Alaphilippe à terre

Une voiture de l'équipe Quick-Step, qui tentait de dépasser le peloton, a causé une grosse chute sur la Flèche Brabançonne. Le champion du monde français Julian Alaphilippe s'est retrouvé à terre.

C'est la voiture de sa propre équipe qui l'a envoyé à terre. À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée de la Flèche Brabançonne, mercredi entre Louvain et Overijse, Julian Alaphilippe a été victime d'une chute spectaculaire qui a mis plusieurs coureurs au sol. Le champion du monde français, manifestement touché à un coude, s'est relevé après un certain temps et a repris la course. Mais il a fini, selon L'Équipe, par abandonner peu après.

Coquard touché par la voiture

Causé par une mauvaise manoeuvre de la voiture de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, l'accident s'est produit au début du dernier tour du circuit qui conclut ce parcours de 205,1 kilomètres. Alors que le peloton roulait sur la droite de la route, le véhicule mis en cause a tapé le vélo de Bryan Coquard, qui a ensuite lui-même percuté Julian Alaphilippe.

Le leader de la formation dirigée par Patrick Lefevere, qui avait déclaré forfait pour Milan-San Remo le mois dernier en raison d'une bronchite, a fait de Liège-Bastogne-Liège dans dix jours (24 avril), le principal objectif de son printemps.