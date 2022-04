Tour du Pays Basque: première victoire de l’année pour Alaphilippe, qui lance sa saison

Maillot de champion du monde sur le dos, Julian Alaphilippe a décroché au sprint sa première victoire de la saison, ce mardi sur la deuxième étape du Tour du Pays Basque.

Après quelques semaines compliquées, il a enfin lancé sa saison. Ce mardi, Julian Alaphilippe s’est imposé sur la deuxième étape du Tour du Pays Basque, à l’issue d’un sprint parfait. Le Français a profité d’un final un peu accidenté et du lancement de son coéquipier Remco Evenepol pour décrocher sa première victoire de l’année, en devançant son compatriote Fabien Doubey (TotalEnergies).

Dans les derniers mètres de cette étape menant vers Viana, le placement était primordial. Sur ce point, la Quick-Step Alpha Vinyl Team a été parfaite: elle a aidé le peloton à absorber le groupe d’échappés restants, à un kilomètre de la ligne d’arrivée, puis a porté ses leaders aux avant-postes. Tête dans le guidon, Evenepoel n’a alors eu qu’à emmener le maillot d’arc-en-ciel d’Alaphilippe jusqu’aux derniers mètres légèrement raides, qui ont été avalés sans problèmes par le Français.

Un début de saison perturbé

Le puncheur n’avait plus levé les bras depuis son second titre de champion du monde, décroché en Belgique en septembre dernier. Avant cela, son début d'année avait été un peu perturbé, avec une chute sur les Strade Bianche puis une non-participation à Milan-San Remo pour cause de bronchite. Il avait ensuite fait le choix de zapper le Tour des Flandres pour se remettre en jambes dans le Pays Basque cette semaine et, pourquoi pas, renouer avec la victoire. Un pari déjà gagnant.

Pour le reste de l’épreuve, qui compte encore quatre étapes jusque samedi, les rôles devraient être inversés: Alaphilippe pourrait se mettre au service d’Evenepoel, qui occupe actuellement la deuxième place du classement général. Le jeune belge n’est devancé que par le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), toujours leader après sa victoire de la veille sur le contre-la-montre inaugural.