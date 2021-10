Cyclisme: Roglic domine Milan-Turin, en attendant le Tour de Lombardie

Primoz Roglic a poursuivi sa belle campagne d'Italie en remportant mercredi Milan-Turin, à trois jours du rendez-vous majeur du Tour de Lombardie, dernière grande classique de la saison.

Il a confirmé mercredi qu'il faudrait compter avec lui lors du Tour de Lombardie, la dernière grande classique de la saison. Primoz Roglic (Jumbo) s'est imposé ce mercredi sur Milan-Turin, quelques jours après avoir remporté le Tour d'Émilie. Au terme des 189 kilomètres de course, le triple vainqueur du Tour d'Espagne a été le plus costaud lors de l'ascension finale vers la basilique de Superga, qui domine Turin, en s'imposant dans son duel avec le Britannique Adam Yates (Ineos).

25e place pour Alaphilippe

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), qui disputait sa première course depuis son second titre de champion du monde à Louvain (Belgique) le 26 septembre, n'a pas pas pris part à la bataille finale. Il s'est rapidement relevé, après une tentative d'attaque au bas de l'ascension finale.

Le Français a terminé 25e à plus de 3 minutes, mais pour lui comme pour tous les favoris inscrits mercredi sur la vénérable Milan-Turin (première édition en 1876), l'objectif principal de la semaine est bien le Tour de Lombardie.

Des six favoris restant en lice pour la victoire dans l'ascension finale de 4,9 km à 9,1% de moyenne, Roglic et Yates se sont détachés assez vite. Le Britannique, déjà 2e en 2017 et 3e en 2019, a tenté sa chance en lançant son sprint à 300 mètres de la ligne, mais le Slovène était trop fort et l'a rejoint sans s'affoler pour s'imposer avec 12 secondes d'avance.

"J'ai déjà été favori sans rien gagner"

Le Portugais Joao Almeida a résisté à Tadej Pogacar (UAE) pour offrir la troisième place à l'équipe Deceuninck-Quick Step, qui a largement animé la course de 189 kilomètres avec plusieurs de ses coureurs aux avant-postes.

"Je suis en forme, j'en profite, même si l'objectif c'est le Tour de Lombardie, a commenté Roglic sur la RAI. Favori pour samedi? Oui, mais j'ai déjà été favori dans le passé sans rien gagner. On fera pour le mieux, mais on va essayer de gagner".