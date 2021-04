Cyclisme: Romain Sicard prend sa retraite en raison d'une anomalie cardiaque

A 33 ans, le Français Romain Sicard s’est vu diagnostiquer une anomalie cardiaque, qui le contraint à mettre un terme à sa carrière de cycliste professionnel.

Il n'a "plus le cœur à rouler". Le coureur français Romain Sicard (33 ans), champion du monde espoirs sur route en 2009, a annoncé mettre fin à sa carrière en raison d'une anomalie cardiaque. "On m'a décelé une anomalie cardiaque qui va m'empêcher de pratiquer le sport à haut niveau et donc de poursuivre ma carrière de cycliste professionnel", a-t-il indiqué ce vendredi dans un communiqué intitulé "Game Over".

Le grimpeur de la formation Team Total Direct Energie aura notamment participé sept fois au Tour de France entre 2013 et 2020. "Vers le 1er février, on m'a annoncé que je ne pouvais pas reprendre en début de saison, a précisé sur le site de son équipe cet ancien espoir du cyclisme français, vainqueur du Tour de l'Avenir en 2009. Le pire, c'est quand tu es dans le flou et que tu n'as pas de réponse concrète. Mardi dernier, je n'ai donc pas reçu de superbes nouvelles. Au moins je suis fixé maintenant."

Deux top 15 au général de la Vuelta

"J’attendais la bonne nouvelle et malheureusement, elle n’est pas arrivée, bien au contraire. Quand il m’a annoncé que ce n’était pas bon, j’étais un peu sous le choc. Romain est un type hyper honnête et fiable qui représente l’esprit du Pays Basque. C’est un coureur très important qui amenait de la sérénité. (...) Il faisait entièrement partie de notre dispositif pour le prochain Tour. Maintenant, c’est la santé avant tout. Je lui ai parlé de la vraie vie qui commence…", a réagi Jean-René Bernaudeau, le manager de Team Total Direct Energie.

Passé par l'équipe basque Euskaltel-Euskadi au début de sa carrière, avant de rejoindre Europcar en 2014 (devenue Direct Energie), Romain Sicard s'était signalé par une 13e et une 15e place au général sur le Tour d'Espagne en 2014 puis 2015.