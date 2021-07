Cyclisme: Sagan très proche de TotalEnergies

Selon le site WielerFlits, généralement bien informé, le coureur slovaque Peter Sagan (31 ans) rejoindra l'équipe française TotalEnergies en 2022. Et il ne viendrait pas seul...

Peter Sagan chez une équipe française, ça se précise. D'après les informations du média néerlandais WielerFlits, généralement fiable sur les infos cyclisme, le coureur slovaque de 31 ans va rejoindre en 2022 la formation TotalEnergies de Jean-René Bernaudeau.

Le triple champion du monde (2015, 2016, 2017) et septuple vainqueur du classement par points du Tour de France est en fin de contrat avec l'équipe Bora-Hansgrohe, et ne semble plus avoir la confiance de ses dirigeants, le manager Ralph Denk ayant parlé en avril d'un coureur "à l'automne de sa carrière".

Toute une équipe pour l'accompagner

En négociation avec Deceuninck-Quickstep au printemps, Sagan serait finalement sur le point de signer chez TotalEnergies. Mais il ne viendrait pas seul: en plus de son sponsor Specialized, qui équiperait la formation vendéenne, il serait accompagné de ses équipiers Daniel Oss, Maciej Bodnar, Erik Baska et de son frère Juraj Sagan.

Il pourrait également venir avec toute une partie de son staff, puisque le patron de Deceuninck-Quickstep, Patrick Lefevere, avait indiqué il y a quelques semaines que Sagan voulait inclure dans les négociations deux mécaniciens, deux soigneurs, un directeur sportif et un attaché de presse. Ce qui bouleverserait complètement l'organisation de TotalEnergies. "J'attends encore la signature des parties impliquées", a confié Bernaudeau à WielerFlits, alors que le "mercato" cycliste ouvrira le 1er août.

Depuis le début de la saison, Peter Sagan a remporté une étape sur le Tour de Catalogne, une étape sur le Tour de Romandie, une sur le Giro en finissant par ailleurs avec le maillot du meilleur sprinteur, et il a également remporté le championnat de Slovaquie, fin juin. L'acrobate du peloton a en revanche du mal à exister dans les sprints de masse depuis le début du Tour de France (5e au mieux), et pointe aujourd'hui à la 7e place du classement du maillot vert.