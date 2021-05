Cyclisme: Total Direct Energie s'intéresse à Peter Sagan

Selon plusieurs médias ce vendredi, dont l'Equipe, des discussions sont en cours entre Peter Sagan et Total Direct-Energie. L'équipe française de deuxième division, dirigée par Jean-René Bernaudeau, serait même en pole position pour attirer le triple champion du monde.

Triple champion du monde et septuple vainqueur du maillot vert sur le Tour de France, Peter Sagan pourrait rejoindre Total Direct-Energie l'année prochaine. La formation vendéenne, dirigée par Jean-René Bernaudeau, qui évolue pourtant en deuxième division avec le statut UCI Pro Team, serait pourtant l'option la plus probable pour le Slovaque de 31 ans.

En 2017, Peter Sagan avait déjà surpris en rejoignant la formation allemande Bora-hansgrohe, devenue depuis une référence du World Tour, mais qui était encore à l'époque une équipe en plein développement. Selon les informations deL'Equipe ce vendredi, des contacts sont en cours entre l'entourage de Peter Sagan, en fin de contrat avec Bora, et la Total Direct-Energie, anciennement Europcar.

Total Direct Energie en pole pour accueillir Sagan et son clan

Un temps annoncé du côté de la Deceuninck Quick-Step, l'équipe de Julian Alaphilippe, Peter Sagan ne devrait finalement pas rejoindre la formation belge de Patrick Lefevere. Ni prolonger avec Bora, son équipe actuelle. Sagan aimerait garder son clan auprès de lui à savoir trois coéquipiers avec son frère Juraj, Daniel Oss et Maciej Bodnar. Auxquels s'ajoutent deux mécaniciens, deux soigneurs et son attaché de communication.

Des demandes trop contraignantes pour Deceuninck mais pas pour Total Direct-Energie. Cette arrivée au sein de l'équipe française pourrait se concrétiser grâce à l'équipementier Specialized, une marque américaine associée à Peter Sagan et qui ne veut pas lâcher la star. Le puissant groupe, dont les vélos sont réputés, pourrait suivre Sagan chez Total Direct-Energie.

Ces dernières semaines, notamment à l'occasion du Giro où Peter Sagan a remporté une étape et est en course pour ramener à Milan le maillot de meilleur sprinteur, l'agent du coureur a toqué à plusieurs portes. Deux autres équipes World Tour seraient intéréssées, dont la formation Israël Start-Up Nation où évolue Chris Froome. Mais comme l'indique Ouest France aussi ce vendredi, Total Direct Energie serait en pole position pour attirer Peter Sagan, avec l'idée forcément de récupérer une star du cyclisme mais aussi d'obtenir de précieux points UCI, nécessaires pour obtenir les invitations aux plus grandes courses du calendrier. Il faudra en tout cas attendre au moins le 1er août, date de l'ouverture du mercato en cyclisme, pour connaître l'issue de ce feuilleton qui s'annonce.