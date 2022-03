Cyclisme: surprise, Van der Poel participera à Milan-San Remo

La formation Alpecin-Fenix a annoncé, ce vendredi, la participation de Mathieu van der Poel à la classique Milan-San Remo prévue samedi. La star néerlandaise avance donc son retour à la compétition après sa blessure au dos.

Il n’était pas attendu au départ. Et pourtant. Mathieu van der Poel participera à Milan-San Remo, ce samedi, a annoncé Alpecin-Fenix, son équipe. La star néerlandaise n’a plus couru depuis décembre en raison d’une blessure au dos et avait notamment manqué le championnat du monde de cyclo-cross. Son retour était attendu mardi sur la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Il a finalement été avancé de trois jours.

"Mathieu van der Poel a été ajouté à l’équipe Alpecin-Fenix pour Milano-Sanremo, indique la formation belge. En raison des nombreux coureurs malades et blessés de l'équipe, ils n'étaient plus que six à s'aligner pour La Primavera. Parce que le retour de van der Poel était déjà prévu mardi à la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, il a été décidé jeudi de l'ajouter à la liste de Milan-Sanremo."

Une participation "sans attente, ni ambition" à la place d’un entraînement

Le staff a jugé sa condition physique suffisamment bonne pour tenter le coup sur la Primavera, où il ne visera pas forcément une première victoire. "L'entraînement de Van der Poel ces dernières semaines a été satisfaisant et ses problèmes de dos semblent progressivement disparaître, poursuit le communiqué. Néanmoins, la direction de l'équipe ne veut mettre aucune pression sur le quadruple champion du monde de cyclo-cross ; il participera sans attente, ni ambition. La course de 293 km a été préférée à une séance d'entraînement samedi pour obtenir quelques kilomètres de course supplémentaires dans les jambes. Après Milan-Sanremo, van der Poel restera en Italie pour la Settimana Internazionale Coppi e Bartali."

VDP avait pris la cinquième place lors de la dernière édition, remportée par Jasper Struyven, forfait cette année, tout comme le Français Julian Alaphilippe (vainqueur en 2019). Les sprinteurs australien Caleb Ewan (2e en 2018 et 2021, malade), italien Sonny Colbrelli (Bahrain) et irlandais Sam Bennett (Bora) seront aussi absents. Le Belge Wout Van Aert et le Slovène Tadej Pogacar font figures de grands favoris.