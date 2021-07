Cyclisme: Thibaut Pinot annonce son programme de reprise en août

Absent depuis le mois d'avril à cause de douleurs au dos, Thibaut Pinot va reprendre la compétition le 17 août sur le Tour du Limousin, avant d'enchaîner quatre épreuves 100% françaises.

Thibaut Pinot est enfin de retour sur les routes françaises. Absent depuis un Tour des Alpes catastrophique en avril, le coureur de la Groupama-FDJ a dévoilé ce vendredi son programme de reprise. Le Franc-Comtois sera de retour le 17 août sur le Tour du Limousin, avant d'enchaîner le Tour du Poitou-Charentes (24-27 août), la Classic Grand-Besançon (3 septembre), le Tour du Jura (4 septembre) et le Tour du Doubs (5 septembre).

L'objectif pour le coureur de 31 ans sera de retrouver des sensations, après une saison galère, entachée de douleurs au dos depuis la première étape du Tour de France 2020, où le Français était tombé sur la chaussée glissante de la Promenade des Anglais. Thibaut Pinot avait également dû tirer un trait sur le Giro, son principal objectif de cette saison.

Pas de Grands Tours pour la première fois de sa carrière

Après plusieurs longues sorties convaincantes en haute montagne à Tignes, il va donc boucler une saison sans avoir disputer le moindre Grand Tour pour la première fois de sa carrière. Mais l'essentiel est ailleurs pour le Franc-comtois, qui veut retrouver de bonnes sensations lors des prochaines épreuves. Il pourra également se jauger pour savoir s'il est encore en mesure de pédaler à haute intensité sans ressentir de douleurs.

En juillet dernier, le coureur admettait avoir beaucoup douté sur la suite de sa carrière. "Il y a des jours où j'ai eu des instants pénibles. Parfois, j'étais bloqué dans les bouchons pour aller à Paris et je me demandais à quoi tout cela rimait. Le Giro, que j'aurais dû disputer, se courait. La météo était dégueulasse, j'enchaînais les rendez-vous. Je refusais de regarder la moindre course à la télé, ni le Giro, ni le Dauphiné tellement j'étais dégoûté", expliquait le coureur de la Groupama-FDJ dans un entretien au Parisien. S'il retrouve ses sensations, nul doute qu'on verra de nouveau Thibaut Pinot sur la Grande Boucle.