Cyclisme: Thibaut Pinot révèle "la seule possibilité" pour qu'il poursuive sa carrière en 2024

Dans une interview à découvrir en intégralité ce dimanche dans Bartoli Time (19h), sur RMC, Thibaut Pinot confie qu'une victoire aux championnats de France de cyclisme lui ferait repousser la fin de sa carrière qu'il vient tout juste d'annoncer pour octobre 2023.

Et si Thibaut Pinot continuait malgré tout en 2024 ? Après avoir annoncé son intention de mettre un terme à sa carrière au terme de la saison 2023, le coureur cycliste français de Groupama-FDJ confie à RMC Sport qu'il existe une "possibilité" pour qu'il fasse finalement durer le plaisir. Pour cela, il faudrait qu'il devienne champion de France, comme il l'explique dans une interview à découvrir en intégralité ce dimanche 15 janvier (19h) dans Bartoli Time.

"Pour la petite anecdote, j'ai fait un pari avec quelques copains de l'équipe, raconte-t-il. La seule possibilité pour que je continue, ce serait d'être champion de France. Pour porter le maillot bleu-blanc-rouge pendant un an. On va dire que ce serait la seule condition pour que je continue peut-être en 2024. (...) Faire un an avec le maillot bleu-blanc-rouge, ça a toujours été un rêve pour moi".

Rendez-vous en juin

Le championnat de France de cyclisme sur route 2023 se tient du 22 au 25 juin à Hazebouck et Cassel (Nord). En 2016, Thibaut Pinot s'était imposé dans l'épreuve du contre-la-montre.

En attendant, le champion de 32 ans compte prendre sa retraite en octobre après le Tour de Lombardie, qu'il a déjà remporté en 2018. Avant cette ultime course, il disputera le Giro en mai et espère participer à son dernier Tour de France, en juillet.

Passé dans les Grandes Gueules du Sport ce samedi matin, le patron de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, a toutefois tempéré le "pari" de son coureur, notamment en ce qui concerne sa situation contractuelle (le bail de Pinot court jusqu'en fin de saison). "C'est une découverte, a-t-il commenté. S'il peut être champion de France et terminer sa carrière dessus, je signe tout de suite. Après... Faire des contrats de six mois, ça peut se faire, mais aujourd'hui ça n'est pas d'actualité."