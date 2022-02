Cyclisme: un mois après son grave accident, Bernal pédale déjà sur home trainer

Si aucune date n’est pas encore prévue pour son retour à la compétition, Egan Bernal fait de grands progrès après son grave accident survenu le 24 janvier en Colombie. Le vainqueur du Tour de France 2019 avait percuté un bus à l'entraînement.

A ce rythme, il retrouvera le peloton bien plus vite que prévu. Un peu moins d'un mois après son grave accident survenu chez lui en Colombie, Egan Bernal ne sait pas encore quand il pourra reprendre la compétition, mais il est sur la bonne voie. Le grimpeur de 25 ans, vainqueur du Tour de France en 2019 et du dernier Giro, s'est filmé jeudi sur ses réseaux sociaux en train de s'entraîner sur un home trainer.

"Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose", a-t-il commenté en légende. Son équipe Ineos a publié dans le même temps un communiqué pour saluer ses "grands progrès".

"Sa rééducation se passe bien. Notre équipe médicale n'a pas encore défini de chronologie précise et nous ignorons encore quand il pourra revenir sur son vélo de route. Pour le moment, il va poursuivre ses soins en Colombie et ne reviendra en Europe qu'une fois que sa progression aura atteint un niveau suffisant", a ajouté la formation britannique. Le 24 janvier dernier, Bernal avait percuté l'arrière d'un bus qui s'était brusquement arrêté dans la commune de Gachancipá, à près de trente kilomètres au nord de Bogotá, alors qu'il s'entraînait. Il avait tout de suite été transféré à l'hôpital pour être opéré de plusieurs fractures.

Il aurait pu rester paraplégique

Plusieurs de ses vertèbres ont été touchées, ainsi que le fémur droit, la rotule, la main droite et la mâchoire. Après son opération réussie au niveau de la colonne vertébrale, il avait confié avoir eu "95% de chances de rester paraplégique et avoir failli perdre la vie en faisant ce que j'aime le plus". Il avait aussi indiqué avoir perdu une dent dans l'accident et souffrir de deux poumons perforés. Le héros du cyclisme colombien avait passé plusieurs jours en soins intensifs, avant de quitter la clinique où il était pris en charge le 7 février.

Aucune estimation de sa date éventuelle de retour sur un vélo, à l'entraînement ou en compétition, n'a encore été évoquée par ses proches, ses médecins ou son équipe. En fin d'année dernière, il avait annoncé que son grand objectif pour 2022 serait le Tour de France (1er juillet-24 juillet). "Il est clair que nous allons focaliser toute notre préparation et nos efforts en pensant à courir le Tour de France cette année. Il est temps de revenir sur le chemin de 2019, duquel nous nous sommes un peu écartés", avait indiqué l'unique vainqueur sud-américain du Tour.