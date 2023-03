Cyclisme: un nouveau maillot vert pour le Tour de France, visible dès Paris-Nice

En raison d'un changement de teinte du logo de Skoda, sponsor du classement par points sur les courses organisées par ASO, le maillot vert du Tour de France changera de ton pour la saison 2023. Plus sombre, cette tunique sera visible dès Paris-Nice, qui commence ce dimanche.

Le maillot vert change de ton. A partir de ce dimanche pour Paris-Nice, le leader du classement par points sur les courses organisées par ASO portera un nouveau maillot vert, bien plus sombre que la précédente version. Cette modification sera aussi visible lors du Critérium du Dauphiné et du Tour de France.

Du vert clair depuis 2008

Comme révélé par le site spécialisé vélopack, Skoda, sponsor du maillot vert sur les courses ASO, a changé de logo en octobre dernier, entraînant par conséquent une nouvelle teinte pour la tunique. La saison dernière, Wout van Aert avait remporté le classement par points lors de Paris-Nice, du Dauphiné et du Tour de France.

Malade lors de son stage en Espagne et forfait pour les Strade Bianche, Wout van Aert reprendra la compétition lors de Tirreno-Adriatico dès lundi, faisant ainsi l'impasse sur Paris-Nice. L'affiche de la "Course au soleil" s'annonce toutefois royale avec un duel attendu entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.

Par le passé, ce maillot distinctif récompensant le leader du classement par points a déjà changé de ton. Dans les années 1990, le vert était déjà bien foncé dans le sillage de PMU, l'ancien sponsor lié à cette tunique. Le vert clair était réapparu à partir de 2008.