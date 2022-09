Cyclisme: vainqueur du GP de Québec, Benoît Cosnefroy ne devrait pas être présent au Mondial

Vainqueur ce vendredi du Grand Prix de Québec face à certains favoris du prochain championnat du monde, Benoït Cosnefroy ne devrait lui pas participer au Mondial. Plusieurs semaines avant son succès au Canada, le Normand avait prévenu Thomas Voeckler de son choix de ne pas se rendre en Australie le 25 septembre prochain.

A un peu plus de deux semaines du championnat du monde, Benoit Cosnefroy a réalisé ce vendredi un exploit au Canada, à l'occasion du Grand Prix de Québec. Face à un plateau cinq étoiles, le puncheur français s'est imposé, en sortant en costaud à deux kilomètres de l'arrivée. Néanmoins, le Normand ne devrait pas être du voyage en Australie, où se déroulera le futur mondial le 25 septembre.

Ce lundi, Thomas Voeckler devrait annoncer sa sélection pour la course en ligne des championnats du monde. La France reste sur deux titres consécutifs avec Julian Alaphilippe, incertain après une chute sur le Tour d'Espagne même si les signaux sont désormais positifs quant à sa participation. Avec l'actual champion du monde, les Bleus auront le droit à neuf places. Sans lui, il faudra se contenter de huit noms.

"Un déplacement très coûteux"

Il y a plusieurs semaines, Benoit Cosnefroy avait averti Thomas Voeckler sa volonté de ne pas se rendre en Australie, "un déplacement très coûteux", pour se concentrer sur les autres courses de fin de saison. L'intéressé visait particulièrement ce week-end au Canada, avec deux courses au menu. "Le dernier kilomètre était un kilomètre de souffrance, mais j'ai pu profiter dans les 50 derniers mètres", a commenté Cosnefroy, qui décroche sa 13e victoire en professionnel, la première donc de l'année, la première hors de France aussi. "Celle-ci change le cours de ma saison, d'une saison moyenne, ça devient une saison exceptionnelle, une victoire en World Tour est tellement difficile à aller chercher", a-t-il souligné.

A l'abri pendant toute la course, Cosnefroy a attendu son heure pour s'extirper du peloton à 2,2 km de l'arrivée. "Pour être honnête, c'était prémédité. Je voulais attaquer dans cette difficulté, ça a fonctionné", a-t-il commenté. Chassé par Christophe Laporte, coéquipier de Van Aert, il a résisté au retour de la meute, se payant même le luxe de pouvoir savourer son exploit au moment de franchir la ligne d'arrivée, au bout de 201,6 km de course et 16 tours de circuit parcourus sur un rythme effréné.

Dimanche, Benoit Cosnefroy aura une autre occasion de briller sur le Grand Prix de Montréal, la deuxième classique canadienne du calendrier World Tour, également de retour après deux ans d'absence en raison du Covid. D'autant que ce sera sur un parcours qui lui convient encore mieux, comme il l'a expliqué avec un sourire gourmand. "Mais on va d'abord boire une bonne bière ce soir pour fêter ça", a-t-il conclu ce vendredi après son triomphe.