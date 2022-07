Cyclisme: Valverde heurté par une voiture à l'entraînement et légèrement blessé

Alejandro Valverde et un autre cycliste avec lequel il roulait près d'Alcantarilla (Murcie) ont été percutés par un chauffard, a confirmé l'équipe Movistar. Il souffre de contusions et de traumatismes, mais assure qu'il "va bien".

Le cycliste espagnol Alejandro Valverde a été heurté par une voiture samedi alors qu'il s'entraînait près de Murcie en compagnie d'un coéquipier, et tous deux souffrent de légères blessures, a annoncé son équipe Movistar.

En observation pendant 24h

"Nous confirmons que @alejanvalverde ne souffre d'aucune fracture ou de blessure grave après avoir été victime d'un accident ce samedi alors qu'il roulait avec un coéquipier à Alcantarilla", près de la ville de Murcie, a tweeté Movistar.

Sur son compte Instagram, l'Espagnol s'est photographié sur son lit d'hopital et a laissé un petit message rassurant pour ses supporters: "Je tiens à vous remercier pour tout le soutien et l'amour que j'ai reçu aujourd'hui. Heureusement, ce n'était qu'une frayeur et je vais bien."

Le coureur de 42 ans aux 132 victoires ne souffre que d'éraflures et de contusions. Il "restera en observation pendant 24 heures et sortira ensuite de l'hôpital. Son coéquipier est également en bonne santé", a précisé la formation espagnole. Selon les services d'urgence régionaux, le conducteur de la voiture impliquée dans l'accident a pris la fuite.

"Ce n'était pas un accident"

Selon le journal local La Opinión de Murcia, citant des sources de l'enquête sur l'incident, la police locale de Murcia a arrêté l'homme qui a renversé Alejandro Valverde et ses compagnons avec sa voiture et a ensuite pris la fuite. Le suspect, âgé de 69 ans, s'est présenté au poste de police pour avouer qu'il était responsable du délit de fuite. Après s'être rendu au poste de police de La Alberca, il a été arrêté et sera remis à la police nationale, l'organisme chargé de l'affaire.



Maintenant, on enquête pour savoir si c'est un crime de tentative de meurtre. Comme l'ont confirmé diverses sources ayant assisté à l'incident et rapporté par 7TV, le délit de fuite était prémédité. Apparemment, la voiture a dépassé le groupe sans respecter la distance de sécurité, les cyclistes lui ont fait des reproches et le conducteur s'est arrêté et a fait marche arrière jusqu'à ce qu'il percute les cyclistes. Après l'impact, il s'est enfui. Les victimes de l'accident ont relevé la plaque d'immatriculation de la voiture et ont déposé une plainte. "Ce n'était pas un accident", ont dit certaines des victimes.