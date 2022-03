Cyclisme: van Aert très incertain pour le Tour des Flandres

Parmi les favoris pour remporter le Tour des Flandres, Wout van Aert pourrait ne pas prendre le départ. Son équipe Jumbo-Visma a annoncé que le coureur "ne se sent pas bien" et que sa participation est "peu probable".

Le champion de Belgique Wout van Aert est très incertain pour le Tour des Flandres, dont il est dimanche l'un des grands favoris, selon son équipe Jumbo. Van Aert, malade, a renoncé à effectuer jeudi la reconnaissance du parcours de la course. "Il ne se sent pas bien", a déclaré l'équipe en ajoutant: "Sa participation au Tour des Flandres est peu probable."



Vainqueur vendredi dernier de l'E3 Classic, la répétition du Tour des Flandres, van Aert a couru dimanche Gand-Wevelgem (12e). Il avait fait l'impasse mercredi sur A travers la Flandre pour mieux préparer le "Ronde". Le Belge, qui est âgé de 27 ans, court après la victoire dans le Tour des Flandres dont il a pris la deuxième place en 2020 derrière son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel.

"On ne peut pas le remplacer"

"S'il n'est pas là, nous devrons changer notre plan", a déclaré son directeur sportif Grisha Niermann. "C'est une grosse déception et un revers car on ne peut pas le remplacer. Mais nous avons une équipe en forme et deux coureurs parmi les meilleurs: Tiesj Benoot et Christophe Laporte".



"Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur la participation de Wout maintenant", a ajouté Niermann. "S'il se sent toujours en forme et prêt à courir, nous le laisserons peut-être rouler. Nous en saurons plus sur la situation demain (vendredi)". Van Aert a participé à quatre reprises à la grande classique (9e en 2018, 14e en 2019, 2e en 2020, 6e en 2021).