Dauphiné: coup double pour Vuillermoz, vainqueur de la 2e étape et nouveau maillot jaune

Le Français Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) s'est imposé devant ses compagnons d'échapée ce lundi sur la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Il s'empare par la même occasion de la place de leader du classement général.

Alexis Vuillermoz réalise le coup parfait. Le coureur français de TotalEnergies, 34 ans, s'est imposé sur la deuxième étape du Critérium du Dauphiné ce lundi et s'est emparé par la même occasion du Maillot jaune de leader du classement général. A l'avant tout au long de cette étape entre Saint-Péray et Brives-Charensac, il a été le plus costaud pour régler ses compagnons d'échapée dans le final.

Au classement de cette deuxième étape, il s'impose devant le Norvégien Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cylcing Team) et le Français Olivier Le Gac (Groupama-FDJ). Au général, il devance ces deux coureurs, dans le même ordre, pour trois et quatre secondes. Le peloton des favoris, réglé par le champion de Belgique Wout van Aert, a échoué à 5 secondes au terme des 169,8 kilomètres.

Neuvième victoire de sa carrière

Les six coureurs échappés (Delaplace, Le Gac, Vuillermoz, Skaarseth, Vermaerke, Vervloesem) ont compté jusqu'à près de quatre minutes et demie d'avance. La poursuite menée par plusieurs équipes (EF Education, Ineos, Jumbo) a réduit l'écart à 1 min 45 sec aux 40 kilomètres avant un final très indécis.



Le groupe de tête, réduit d'une unité après le décrochage de Vervloesem, a basculé au sommet de la dernière côte, à 9 kilomètres de l'arrivée, avec un avantage de 30 secondes suffisant pour tenir jusqu'au bout. Vuillermoz a enlevé la neuvième victoire d'une carrière qui a eu pour point d'orgue une étape du Tour de France 2015, à Mûr-de-Bretagne.



Mardi, la troisième étape, longue de 169 kilomètres, conduira le peloton de Saint-Paulien à Chastreix-Sancy sur un parcours de moyenne montagne qui se conclut par une montée de 6,2 kilomètres à 5,6 % de pente.