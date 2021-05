Dauphiné: Froome à la recherche de son meilleur niveau en vue du Tour

En l'absence de Bernal, Yates, Pogacar, Alaphilippe ou encore Roglic, l'une des grandes attractions du Criterium du Dauphiné cette semaine s'appelle Christopher Froome. Deux ans après son très grave accident sur cette même épreuve, le Britannique recherche toujours son meilleur niveau, et rêve encore d'accrocher un cinquième Tour de France à son palmarès au mois de juillet.

Sa dernière très grande victoire remonte au Tour d'Italie en 2018 lors duquel il avait notamment marqué les esprits en écrasant la course au terme d'un raid solitaire de 80 kilomètres au bout duquel il remportait avec 3 minutes d'avance sur Richard Carapaz la 19ème étape à Bardonecchia. Depuis, à part une troisième place sur le général du Tour de France quelques semaines plus tard, les performances du natif de Nairobi au Kenya n'ont cessé de décliner.

La carrière de Froome aurait même pu s'arrêter net le 12 juin 2019, quand il perdait le contrôle de sa machine lors de la reconnaissance du contre la montre du Dauphiné à Roanne. Il était alors à 60 kilomètres heures. Une erreur d'inattention et une rafale de vent conjuguées l'envoyaient au sol. Une chute qui échappait aux caméras de télé, mais une chute si terrible que le britannique perdait ce jour-là une quantité de sang assez importante, obligeant les secours à le stabiliser au sol de longues minutes durant, avant de le transférer à l'hôpital de Saint Etienne pour l'opérer et le soigner de multiples fractures au coude aux côtes et au fémur. Il ne reprendra la compétition que 8 mois plus tard, en février 2020 lors d'un Tour des Emirats dont il terminera à la 71ème place du général.

Retrouver le niveau qui était le sien avant sa chute en 2019

Depuis Christopher Froome court après son meilleur niveau. Après une saison 2020 quelconque, ses 24 jours de courses depuis le 1er janvier (avant le Dauphiné) ne lui apportent guère de certitudes. Et il ne s'en cache pas, même si dans un coin de sa tête, il y a ce rêve de remporter un cinquième Tour de France après ceux de 2013, 2015, 2016 et 2017. "Je cherche toujours à progresser. On a beaucoup de montées pendant ce Dauphiné, ça permet de se jauger".

Et à un peu plus de trois semaines du grand départ du Tour 2021 à Brest, il est évident que Froome n'est pas venu en Auvergne-Rhône Alpes pour gagner quoi que ce soit. Désormais sous les couleurs d'Israel Start-Up Nation après 11 saisons passées dans le giron de l'équipe Britannique Sky devenue Ineos, le coureur avoue n'avoir qu'une seule obsession en ce moment : celle de retrouver le niveau qui était le sien avant sa chute de Roanne. "Je fais mon travail au maximum. C'était une grosse blessure. Petit à petit je reviens mais ça n'est pas quelque chose que je peux faire en une semaine. C'est un énorme travail. Je prends jour après jour et j'espère toujours améliorer ma condition avant le Tour."

"Il force l'admiration"

Un travail et une abnégation saluées dans le peloton, notamment par Vincent Lavenu, le Manager Général d'AG2R Citroen. "Il ne faut pas le critiquer. Il a subi un accident terrible il aurait pu rester handicapé et même peut-être y laisser la vie. Revenir comme ça, ça montre sa force de caractère. Il est tenace et ça force l'admiration cette capacité à croire en soi malgré les difficultés. C'est aussi pour ça qu'il a été un grand champion par le passé."