DIRECT - Cyclisme- la Flèche wallonne en live: Alaphilippe pour la passe de 4?

Attention, sacré combat en perspective. Ce mercredi, la Flèche Wallonne et sa très redoutée arrivée au mur de Huy est au programme. Une course qui a souvent récompensé les puncheur comme Alejandro Valverde (5 victoires), qui dispute la course pour la dernière fois ce mercredi ou Julian Alaphilippe, double tenant du titre et qui espère relancer sa saison après des premières semaines difficiles. Mais attention, sensibles aux critiques conter ce qui ressemblait de plus en plus à une course de cote, les organisateurs ont rajouté une difficulté, la cote de Cherave qui pourrait bien changer un peu le scenario du final, comme l'explique l'ancien coureur Dan Martin, un amoureux de la flèche wallonne.