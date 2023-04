Du jamais vu en cyclisme: Pogacar aurait une clause libératoire astronomique dans son contrat avec UAE-Emirates

Selon La Gazzetta dello Sport, la formation UAE-Emirates aurait inclus une clause libératoire particulièrement dissuasive dans le contrat de Tadej Pogacar. Le phénomène slovène de 24 ans serait évalué à la hauteur de certaines stars du ballon rond.

Un tour de force retentissant. Tadej Pogacar a remporté le Tour des Flandres au terme d’une course monstrueuse, le week-end dernier en Belgique. A 24 ans, le Slovène est devenu le troisième coureur de l’histoire à accrocher le Ronde et le Tour de France (qu’il a gagné en 2020 et 2021) à son palmarès, après le Français Louison Bobet (dans les années 1950) et le Belge Eddy Merckx (dans les années 1970), qui l’a d’ailleurs désigné comme son successeur.

Ses temps de passage affolants ont été signalés comme suspects sur la plateforme Strava. Ils ont été temporairement masqués, avant d’être vérifiés et rendus à nouveau public. Après la course, le Néerlandais Mathieu van der Poel, l’un de ses grands rivaux, a plaisanté en lui demandant de "rester sur les Grands Tours". Pour laisser une chance aux autres sur les classiques. De quoi mesurer l’aura grandissante de Pogacar dans le monde du cyclisme.

Un salaire annuel de 6 millions d’euros

Sa réputation se reflète également dans son contrat avec UEA-Team Emirates. Selon La Gazzetta dello Sport, le dauphin de la dernière Grande Boucle (derrière le Danois Jonas Vingegaard) toucherait près de 6 millions d’euros par an avec la formation émiratie. Sans compter les primes de victoires sur les Grands Tours, souvent conséquentes (près d’1 million d’euros pour le Tour de France).

Pour blinder l’avenir de leur star, engagée jusqu’en 2027, les dirigeants d’UAE-Team Emirates auraient également inclus une clause libératoire astronomique dans son contrat. Elle avoisinerait les 100 millions d’euros, à la hauteur de celles qu’on trouve chez certaines stars du football. Un montant inédit au royaume des pelotons. De quoi dissuader les éventuels courtisans de Pogacar.