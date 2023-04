"Reste sur les grands Tours, s'il te plaît", la demande amusante de Van der Poel à Pogacar

Deuxième du Tour des Flandres derrière l'intouchable Tadej Pogacar, dimanche, Mathieu van der Poel a invité le Slovène à ne prendre part "qu'aux grands Tours", afin de laisser plus de chances de succès à ses concurrents sur les classiques.

Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar se sont livrés un duel de haute lutte dimanche sur "De Ronde", l'autre nom du Tour des Flandres. Mais le Néerlandais n'a rien pu faire quand le Slovène s'est envolé dans la dernière ascension du Vieux Quaremont pour franchir la ligne d'arrivée en solitaire. Une performance majuscule du vainqueur du Tour de France 2021, qui est même allée jusqu'à faire sauter durant quelques heures les temps enregistrés par l'application Strava.

"Reste sur les grands tours, s'il te plaît"

Deuxième à 16 secondes de "Pogi", "VDP" a été fair-play en allant saluer son adversaire à la fin de la course. "Je suis fier de la manière dont moi et l'équipe avons couru. Je me sentais très bien mais je n'ai jamais fait un Ronde comme aujourd'hui, c'était vraiment dingue dès le début. On a fait la course toute la journée, je me sentais bien mais il y avait encore un Pogacar qui était vraiment fort. C'est une course qui me correspond très bien mais il y a encore un coureur qui gagne le Tour de France qui va venir participer? Non, je peux être heureux avec ma 2e place car il était plus fort."

Cette petite pique tout en ironie envers le Slovène a eu des suites ce lundi sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, en commentaire d'un post le montrant en plein effort sur ce Tour des Flandres 2023, le coureur de l'équipe Alpecin-Deceuninck a répondu à Pogacar, qui lui témoignait son "respect". "Reste sur les grands Tours, s'il te plaît", a-t-il écrit, suivi d'un emoji rieur.

Van der Poel devrait avoir l'occasion de briller à nouveau très rapidement sur un autre Monument, à savoir Paris-Roubaix (dimanche prochain). À condition toutefois que Pogacar ne soit pas parmi les inscrits. "On ne sait jamais avec lui", avait plaisanté le Néerlandais après le Ronde. Réponse du coureur UAE-Team Emirates: "Il faudrait que je prenne quelques kilos et que je gagne en force dans les mains pour les pavés".