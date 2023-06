EN DIRECT - Cyclisme, championnats de France: Pinot et Gaudu déjà à l'avant

Vu le profil, tous les regards seront tournés vers un certain Julian Alaphilippe. Le double champion du monde ne cache pas son envie de revêtir ce maillot bleu-blanc-rouge qu’il n'a jamais eu et qu'il a eu le temps d’admirer depuis deux ans sur le dos de ses équipiers chez Soudal-Quick Step, Rémi Cavagna et Florian Sénéchal.

Citons aussi Benoît Cosnefroy et Aurélien Paret-Peintre, chez AG2R-Citroën. Mais également Thibaut Pinot, David Gaudu, Romain Grégoire et Valentin Madouas du côté de la Groupama-FDJ. Guillaume Martin, Axel Zingle et Victor Lafay ont également faim, alors que leur équipe nordiste Cofidis n'a jamais été sacrée championne de France depuis sa création en 1997.