Cyclisme: un parcours relevé, Alaphilippe en favori, Pinot pour faire durer le plaisir... Ce qu'il faut savoir sur les championnats de France

A une semaine du Tour, Julian Alaphilippe s'avance en principal favori de la course en ligne des championnats de France programmée ce dimanche dans le Nord. Mais les outsiders sont nombreux à rêver de triompher sur un parcours qui s'annonce très exigeant.

Un tracé de 224 kilomètres, plus de 4.000 mètres de dénivelé positif, et pour finir un talus d’une borne avec des pourcentages au-dessus des 15 %. C’est le menu pour le moins copieux qui attend dimanche tous ceux qui tenteront de décrocher le maillot bleu-blanc-rouge sur l’épreuve en ligne des championnats de France de cyclisme (départ 11h10). Un parcours exigeant et vallonné entre Hazebrouck et Cassel, en terre nordiste, avec une répétition de bosses propices aux attaques en tous genres et qui ne devrait laisser aucun répit aux coureurs. De l’aveu de tous, le titre national ne s’est plus joué sur un circuit aussi costaud depuis un bon paquet d’années.

L'armada de la Groupama-FDJ

"Ça ne va pas être simple. Comme on dit dans le jargon : ça va être un chantier. Il faudra un coureur fort, qui passe bien les bosses", nous confiait en début de semaine Marc Madiot, le manager de la Groupama-FDJ. Justement, sa formation s’avance avec une sacrée armada dans les Hauts-de-France. Avec 18 hommes au départ, elle pourra compter sur la force du nombre pour épuiser les organismes et tenter des coups tactiquement. Si David Gaudu sort d’un Critérium du Dauphiné manqué, avec une 30e place finale au général, le très complet Valentin Madouas peut logiquement être parmi les favoris à la succession de Florian Sénéchal. Même chose pour le Bisontin Romain Grégoire, nouvelle pépite du cyclisme français (20 ans) et récent vainqueur des 4 Jours de Dunkerque, la première course par étapes de sa carrière.

Pinot pour repousser la retraite ?

"C’est un rendez-vous particulier, reconnaît Madiot. C’est le drapeau. Essayer d’aller chercher ce maillot c’est une fierté, le porter sur les épaules pendant un an c’est un grand moment dans une carrière. Il y a une motivation particulière et le briefing sera forcément un peu plus musclé." Madiot compte aussi sur Thibaut Pinot. Cinquième du Giro et libéré d’un poids depuis l’annonce de sa participation au prochain Tour de France, le dernier pour lui, le chouchou du public prendra le départ avec de grosses ambitions. "Pour être clair, je viens pour gagner", a annoncé le Franc-Comtois, qui avait glissé en début d’année qu’il pourrait repousser sa retraite prévue en fin de saison en cas de victoire sur ces championnats de France. "J’avais dit ça sur le ton de la rigolade, et je ne suis plus trop dans ce trip. Après, il ne faut jamais dire jamais...", a-t-il indiqué mercredi à La Voix du Nord.

Les outsiders Cosnefroy, Zingle, Martin...

Chez les autres formations, il faudra surveiller, entre autres, le puncheur normand Benoît Cosnefroy (AGR2 Citroën) et l’outsider alsacien Axel Zingle (Cofidis). Le parcours semble coller aux qualités du premier, qui veut effacer les frustrations d’une saison jusqu’à présent mitigée. La succession des monts pourrait à l’inverse compliquer les affaires de Zingle, même si son épatante troisième place obtenue l’an passé à Cholet pour sa première année en professionnel peut lui donner confiance. Et puis il y a une malédiction à briser. Cofidis, qui roulera à domicile, n’est jamais parvenue à remporter ce titre national depuis sa création en 1997. Outre Zingle, Cédric Vasseur mise sur Guillaume Martin, Victor Lafay ou encore Bryan Coquard.

Alaphilippe en grand favori

Sans surprise, tous les regards seront tournés vers un certain Julian Alaphilippe. Le double champion du monde ne cache pas son envie de revêtir ce maillot bleu-blanc-rouge, qu’il a eu le temps d’admirer depuis deux ans sur le dos de ses équipiers chez Soudal-Quick Step, Rémi Cavagna et Florian Sénéchal. Longtemps à la bagarre pour le général sur le Dauphiné, Alaphilippe se sait en forme et une victoire ce dimanche serait un signal fort envoyé à la concurrence à une semaine du Tour. "Je n'ai pas toutes les cartes en main, on verra si le scénario se présente bien pour nous, a-t-il expliqué. Ce sera un peu difficile de contrôler à trois (avec Cavagna et Sénéchal). Oui, le circuit est certainement taillé sur mesure pour moi, mais ça ne change pas qu'il faut courir juste, se retrouver dans une bonne situation. Ça va être costaud, difficile, usant, exigeant. Evidemment, ça me plaît."