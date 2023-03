EN DIRECT - Gand-Wevelgem : grosse accélération de Wout Van Aert, le peloton explose

Deux jours après l'E3 Classic remporté par le Belge Wout van Aert et à une semaine du Tour des Flandres, les coureurs ont rendez-vous ce dimanche avec la 85e édition de Gand-Wevelgem. Qui succédera au palmarès de la classique flandrienne à l'Erythréen Biniam Girmay, vainqueur il y a un an ? Suivez la course en live commenté sur RMC Sport.

-38 km : l'échappée creuse l'écart Les efforts du peloton sont vains. Ben Turner a beau assurer le rythme pour Ineos, les deux hommes de tête ne faiblissent pas. C'est même tout le contraire qui se produit puisque l'écart est passé au-delà de la minute (+1'03) en faveur des Jumbo-Visma.



-41 km : le numéro des Jumbo Le train de la Jumbo-Visma trace sa route après une accélération phénoménale, Christophe Laporte et Wout Van Aert possèdent près d'un minute d'avance sur la concurrence.



-47 km : l'écart grandit en faveur des Jumbo-Visma Plusieurs coureurs se sont lancés à la poursuite mais ils ne parviennent pas à s'organiser pour revenir sur les échappés. Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) mène ce groupe de tête, il est accompagné par Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Mads Pedersen (Trek - Segafredo), Caleb Ewan (Lotto Dstny) et Matteo Trentin (UAE Team Emirates).



-51 km : Van Aert et Laporte isolés à l'avant Les Jumbo ont créé un bel écart sur leurs poursuivants, Pedersen et Mohoric font l'effort pour ne pas se laisser distancer.



-53 km : Wout Van Aert accélère ! Wout Van Aert prend la roue de son coéquipier Christophe Laporte, les deux hommes sont partis pou rejoindre Anthony Turgis, le peloton explose.



-56 km : Il n'y a plus d'échappée Le groupe des 19 est repris sous l'impulsion des Lotto-Dstny et des Quick-Step à 55 kilomètres de l'arrivée, alors que les coureurs enchaînent Monteberg et Kemmelberg.



-65 km : Guillaume Van Keirsbulck à l'attaque Guillaume Van Keirsbulck essaie de fausser compagnie à ses compagnons d'échappée, le Belge de la formation Bingoal WB s'est isolé à l'avant mais ne parvient pas à creuser l'écart. Le groupe de contre s'est rapproché à dix secondes de la tête.



-68 km : la composition du groupe de contre Van Hooydonck, F. Vermeersch, Mohoric, Fretin, Turner, Turgis, Laporte, Kragh Andersen, Resell, Pedersen. Tout ce petit monde est sur le point de rejoindre l'échappée.



-71 km : Le peloton perd du terrain Le peloton temporise et accuse désormais un retard qui approche de la minute sur le groupe de tête, lui-même pointé à 20 secondes du groupe intercalé que Fabio Jakobsen ne parvient pas à rejoindre pour l'instant.



-74 km : Un petit groupe intercalé tente de s'échapper Christophe Laporte, sur le podium l'an passé, et Anthony Turgis sont sortis du peloton avec une dizaine de coureurs à la poursuite de l'échappée matinale. Le groupe s'est formé en deux temps, les Français ayant opéré la jonction avec le groupe de Mohoric.



-80km Nathan Van Hooydonck ne se laisse pas faire Nathan Van Hooydonck a appuyé sur les pédales dans la première ascension du Kemmelberg, le coureur Jumbo Visma a haussé le ton au sein d'un groupe de quatre coureurs dans lequel figure le Slovène Matej Mohoric



-84 km : le peloton hausse le ton Avec l'apparition des premières difficultés avec les monts, l'écart entre les 13 échappés (Van Poucke est lâché) et le peloton est descendu sous la barre des 1'30.



-98 km : crevaison pour Jasper Philipsen Le Belge de la formation Alpecin-Deceuninck est ralenti par une crevaison.



-100 km : toujours plus de 2' d'avance pour les échappés L'écart se stabilise entre les échappés et le peloton. Il est de 2'25 à 100 km de l'arrivée.



-113 km : chute de Girmay Le vainqueur de l'édition précédente a chuté. Une chute sans gravité mais l'Erythréen a dû changer de vélo avant de repartir.



-125 km : Kwiatkowski provoque une chute collective C'est terminé pour le Polonais Michal Kwiatkowski, blessé après une grosse chute collective impliquant huit coureurs.



14 coureurs en tête Sous la pluie et à 127 km de l'arrivée, un groupe de 14 coureurs est échappé depuis le 15e kilomètre et compte près de 2'30 sur le peloton. Le Français Sandy Dujardin figure parmi les échappés. Sam Bennett a abandonné. La liste des 14 coureurs échappés : Askey, Jacobs, Fretin, Van Boven, Joyce, Van Avermaet, Wallays, Fedorov, Teunissen, Van Poucke, Van Keirsbulck, Reinders, Biermans et Dujardin



Gand-Wevelgem : les dix derniers vainqueurs 2022 : Girmay (ERY) 2021 : van Aert (BEL) 2020 : Pedersen (DAN) 2019 : Kristoff (NOR) 2018 : Sagan (SLO) 2017 : van Avermaet (BEL) 2016 : Sagan (SLO) 2015 : Paolini (ITA) 2014 : Degenkolb (ALL) 2013 : Sagan (SLO)



Bonjour à tous Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct commenté la 85eme édition de Gand-Wevelgem. Après le triomphe de Wout van Aert sur l'E3 Classic vendredi, le Belge, déjà vainqueur en 2021, sera encore l'un des grands favoris pour la victoire finale sur la classique flandrienne. C'est le coureur érythréen Biniam Girmay qui s'était imposé au sprint il y a un an devant Christophe Laporte.