Giro: des spectateurs courent à côté de Bernal avec des tronçonneuses

Lors de la 16e étape du Giro, ce lundi, Egan Bernal a vu deux spectateurs courir à ses côtés avec des tronçonneuses en marche. Le Colombien n’a pas paru perturbé.

Egan Bernal a dû se demander, l’espace de quelques secondes, ce qui se passait autour de lui, mais n'a pas esquissé le moindre geste. Lors de la 16e étape du Giro, ce lundi vers Cortina d’Ampezzo, le grimpeur colombien a lâché tous ses adversaires dans la dernière montée, le Passo Giau, pour aller conforter son maillot rose de leader.

Mais Bernal ne devait pas s’attendre à croiser ces deux tifosi équipés de... tronçonneuses, en marche. A 2.000 mètres d’altitude, malgré le froid, la pluie et la pente à plus de 9% de moyenne, deux spectateurs ont trouvé un moyen de se faire remarquer en courant à côté du leader de la course avec une tronçonneuse à la main.

Froome poursuivi par une Ventoline en 2018

Dans les cols italiens, les courageux spectateurs qui bravent la météo font souvent preuve d’originalité. En 2018, alors qu’il était empêtré dans l’affaire du salbutamol, Chris Froome avait été poursuivi par deux tifosi qui avaient fabriqué une Ventoline géante dans le col du Finestre.

Mais Bernal, très solide maillot rose de ce Giro 2021, avait de quoi être un peu plus effrayé. Heureusement, ces spectateurs un peu givrés n’ont pas trébuché et ont évité un accident.