Giro: Geoghegan Hart abandonne sur chute, Thomas et Roglic à terre

Quelques jours après Remco Evenepoel, un autre candidat au maillot rose quitte le Giro : Tao Geoghegan Hart, troisième du général à cinq secondes du leader, a abandonné sur chute lors de la 11e étape entre Camaiore et Tortona. Geraint Thomas et Primoz Roglic sont aussi tombés avant de repartir rapidement.

L'hécatombe continue sur le Giro. Après Remco Evenepoel covidé alors qu'il avait le maillot rose et Alexander Vlasov éliminé sur chute mardi, c'est au tour de Tao Geoghegan Hart de quitter prématurément le Tour d'Italie, victime lui aussi d'une chute sur la 11e étape, entre Camaiore et Tortona. Le Britannique était encore troisième du classement général ce matin, à cinq secondes de son coéquipier Geraint Thomas, leader.

Sous la pluie, Geoghegan Hart, vainqueur du Giro en 2020, est allé au tapis à 68 kilomètres de l'arrivée, alors qu'il était dans les premières positions du peloton. Geraint Thomas et Primoz Roglic, les deux premiers du général, sont tombés eux aussi mais ils ont pu repartir rapidement sans problème. Geoghegan Hart, lui, est longuement resté allongé au sol et n'a pas repris la route. Son abandon a été acté quelques minutes plus tard. Son équipe indique qu'il a été emmené à l'hôpital pour passer des examens.

Sivakov aussi touché

Pavel Sivakov, lieutenant important du collectif Ineos, a lui aussi été pris dans la chute et a mis du temps à repartir. A 40 kilomètres de l'arrivée, il naviguait environ sept minutes derrière le peloton et son état pour les prochains jours est un point d'interrogation.

C'est un sacré coup dur pour Ineos, qui pouvait jusqu'ici compter sur deux leaders parmi les trois premiers, depuis l'abandon de Remco Evenepoel. Désormais, Geraint Thomas va porter seul les espoirs de l'équipe britannique, alors que la bagarre en haute montagne se fait encore attendre. Sur les deux premières arrivées en altitude, les favoris sont restés très prudents et n'ont pas encore tenté de s'attaquer.