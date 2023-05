Giro: Roglic, Thomas, Geoghegan Hart... qui sont les favoris pour la victoire après l'abandon d’Evenepoel?

Quelques heures après avoir récupéré le maillot de leader du Giro, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a déclaré forfait après avoir été testé positif au Covid dimanche. En son absence, le Slovène Primoz Roglic fait figure de grand favori opposé à la horde Ineos.

Roglic dans la peau du nouveau favori

Au départ de Fossacesia le 6 mai dernier, le Tour d’Italie était présenté comme un duel entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Le forfait du Belge fait du Slovène le nouveau favori à la victoire finale. Ce lundi, il pointe à la deuxième place du classement général à deux secondes de Geraint Thomas, nouveau leader, après avoir limité la casse dans le deuxième contre-la-montre dimanche (il n’avait concédé que 17 secondes sur Evenepoel, contre 43 lors du premier chrono). La veille, le leader de la Jumbo-Visma avait lancé les hostilités en attaquant dans la dernière ascension de la 8e étape pour grappiller 13 secondes sur Evenepoel

Ineos en meute

Si Roglic récupère l’étiquette de favori, il est encore très loin de son premier sacre sur le Giro, avec qui il nourrit une relation très compliquée (3e en 2019 après avoir porté le maillot rose). Parce qu’il reste encore deux semaines de course mais surtout parce que le Slovène fait face à l’impressionnante meute des Ineos-Grenadiers. Avec Geraint Thomas, leader, ils sont cinq à figurer aux 13 premières places. Vainqueur du Giro en 2020, l’Irlandais Tao Geoghegan Hart est en embuscade à la troisième place à trois petites secondes de Roglic. Le Français Pavel Sivakov (9e à 2’15’’ de Thomas), le Néerlandais Thymen Arensman (12e à 2’32’’) et le Belge Laurens De Plus (13e à 2’36’’) confirment la belle forme de l’écurie britannique. Une densité qui permettra d’attaquer à plusieurs et de déstabiliser Roglic.

Almeida, Vlasov, Kämna, Caruso en outsiders

Derrière les Ineos et Roglic, le Portugais Joao Almeida (UAE Emirates) n’est pas très loin avec ses 22 secondes de retard sur Thomas. Le coureur de 24 ans a déjà signé deux Top 6 sur le Giro (4e en 2020, 6e en 2021) où il avait abandonné à cause du Covid en 2022 alors qu’il était au pied du podium. Il se sent donc plutôt à son aise en Italie où il bénéfice de l’appui de l’Australien Jay Vine, vainqueur du Tour Down Under en début de saison ou de l’Italien Davide Formolo comme équipiers. Toujours cinquième après avoir porté le maillot rose, le Norvégien Andreas Leknessund (DSM) n’est pas destiné à se mêler à la victoire finale, sauf surprise.

Le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) présente davantage le profil de bel outsider (6e à 1’03’’ de Thomas) avec de bonnes jambes en montagne mais un duel qui peut être gênant avec son équipier Lennard Kämna (8e à 1’52’’). Quid de Damiano Caruso (7e à 2’28’’)? Retenu comme équipier de l’Australien Jack Haig (15e à 2’58’’), l’Italien est mieux placé et peut prétendre récupérer le statut de numéro 1. "Je ne me sens pas épuisé et cela me donne de l'espoir", a-t-il confié dimanche.

Sous la menace Covid

On la pensait très lointaine mais la menace Covid resurgit lors de ce Giro avec le coup de tonnerre du forfait de Remco Evenepoel. Le Belge n’est pas le seul à avoir dû renoncer en raison du virus. Ce fut aussi le cas du Français Clément Russo (Arkéa-Samsic) ou du Colombien Rogoberto Uran (EF-Education First), dimanche alors qu’il occupait la 22e place du classement général. Avant le départ du Giro, trois coureurs de la formation Jumbo-Visma (Tobias Foss, Robert Gesink et Jos van Emden) avaient été remplacés avant le départ. Une rumeur a même circulé sur un potentiel cas positif de Roglic. Ce dernier l’a lui-même fait croire à Geraint Thomas lors de la 8e étape. "Il m'a dit ça vendredi, qu'il avait le Covid, a lancé Le Gallois. Je lui ai dit: 'Tiens-toi loin de moi, alors.'"