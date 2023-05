Giro: coup de théâtre, le maillot rose Remco Evenepoel abandonne à cause du Covid-19

Testé positif au Covid-19, le champion du monde belge Remco Evenepoel a été contraint à l'abandon alors qu'il occupait la première place du classement général avant la journée de repos.

Remco Evenepoel, "le cœur lourd", a annoncé dimanche soir qu’il se retirait du Giro en raison d’un test positif au Covid-19 au soir de la 9e étape. Le jeune coureur belge de la formation Soudal Quick-Step venait tout juste de récupérer le maillot rose de leader sur le Tour d’Italie à l’issue du deuxième chrono de l’épreuve, et s’apprêtait à entamer la deuxième semaine de course avec 45 et 47 secondes d’avance au général sur ses principaux rivaux Geraint Thomas et Primoz Roglic.

Le maillot rose pour Geraint Thomas

"Mon expérience ici a été vraiment spéciale et j'étais impatient de concourir au cours des deux prochaines semaines", a écrit le coureur sur les réseaux sociaux. L'équipe a elle aussi confirmé son abandon par un communiqué publié dans la soirée, précisant que le coureur rentrera chez lui en voiture dès lundi. Le champion du monde, vainqueur des deux premiers contre-la-montre, participait au Tour d’Italie pour la deuxième fois de sa carrière.

Il avait déjà abandonné lors de sa première participation après une chute survenue à l’occasion de la 17e étape de l’édition 2021 du Tour d’Italie. Exit Remco Evenepoel, le maillot rose de leader échoit à son premier poursuivant, le Britannique Geraint Thomas. Ce dernier partira avec deux secondes d'avance au général sur le Slovène Primoz Roglic lors de la prochaine étape, prévue mardi entre Scandiano et Viareggio, longue de 196 kilomètres.