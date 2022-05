Giro: Hindley fait chuter Carapaz et prend le maillot rose à la veille de l’arrivée

Sur la dernière grande étape de montagne du Giro, Jai Hindley a dominé Richard Carapaz, jusqu’ici leader de l’épreuve. L’Australien récupère le maillot rose avec 1 minute et 25 secondes d’avance à 24 heures de l’arrivée finale à Vérone.

Jai Hindley aura su patienter et attendre jusqu’au dernier moment, à 24 heures de l’arrivée finale à Vérone, pour prendre les commandes du Giro et endosser le maillot rose. Ce samedi au sommet du Passo Fedaia, sur la dernière grande étape de montagne de cette édition, l’Australien de l’équipe Bora-Hansgrohe s’est défait de Richard Carapaz, jusqu’ici leader de l’épreuve. Alessandro Covi, parti dans l’échappée du jour, a lui remporté l’étape en solitaire.

Depuis le début de semaine, Jai Hindley était en embuscade, deuxième du classement général à trois petites secondes de l’Equatorien, déjà vainqueur du Giro en 2019 et grand favori de cette édition. Mais avant le contre-la-montre final de dimanche à Vérone, l’Australien savait qu’il devait gagner du temps pour espérer remporter ce Giro.

Une avance confortable avant le dernier contre-la-montre

C’est ce qu’il a fait en attaquant à moins de trois kilomètres de l’arrivée. Sur une première attaque, il s’est isolé avec Richard Carapaz, avant de le décrocher grâce à une seconde accélération à laquelle l’Equatorien n’a pas pu répondre. Petit à petit, Hindley a ensuite creusé l'écart jusqu’à reprendre 1 minute et 28 secondes à son adversaire.

En 2020, Jai Hindley avait déjà endossé le maillot rose du Giro la veille de l’arrivée. Mais à l’époque, il était classé dans la même seconde que son dauphin Tao Geoghegan Hart, meilleur rouleur que lui et qui avait repris la tunique sur le dernier chrono. Cette fois, avec désormais 1’25 d’avance sur Carapaz et 1’51 sur Landa, troisième, l’Australien devrait conserver sa tunique, demain dans les rues de Vérone, et remporter son premier Grand Tour.