Giro (9e étape) : Hindley s’impose au Blockhaus, Bardet monte sur le podium

Après la terrible ascension du Blockhaus, la 9e étape du Giro s’est terminée au sprint entre cadors, ce dimanche. Jai Hindley s’est imposé devant Romain Bardet et Richard Caparaz. Juan Pedro Lopez conserve son maillot rose pour une poignée de secondes, mais Bardet revient à la troisième place.

Un menu costaud attendait dimanche les coureurs du Giro, avec le Blockhaus, col le plus difficile du tour d’Italie, avec une ascension de 13 km à plus de 8% de moyenne sur une route étroite et avec plusieurs virages en épingle. Et pourtant, l’étape s’est terminée au sprint, avec six coureurs: Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), Romain Bardet (Team DSM), Richard Caparaz (Ineos), Domenico Pozzovivo (Intermarché), Mikel Landa (Bahrain)et João Almeida (UAE Team Emirates). Ce dénouement inattendu a tourné en faveur de l’Australien, juste devant Romain Bardet et Richard Caparaz.

Ce groupe de six est parti à 7 km de l’arrivée, à l’initiative de Richard Carapaz après un gros travail de Richie Porte. Mikel Landa et Romain Bardet ont suivi et derrière eux, Jai Hindley, Domenico Pozzovivo et João Almeida ont cravaché pour faire la jonction. Le Français a lancé une attaque à 2 km de l’arrivée et en a remis une couche 1 km plus loin. Personne ne lachait et le petit groupe s’est donc départagé au sprint.

Le Français manque l’occasion de remporter une première victoire sur le Giro mais il signe une très belle opération au classement général: 3e, à 14 secondes de Juan Pedro Lopez qui conserve de justesse son maillot rose (12 secondes d’avance sur Almeida). Richard Carapaz est 4e et Guillaume Martin est 6e. Au classement général, cinq coureurs (Lopez, Almeida, Bardet, Carapaz, Hindley) figurent désormais dans une fourchette de 20 secondes à la veille de la journée de repos à Pescara.

La 9e étape du Giro devait dessiner une première hiérarchie parmi les favoris et le ménage a commencé dès le début de l’ascension du Blockhaus. Tom Dumoulin, d’abord, a coupé son effort à 13 km de la ligne, puis Giulio Ciccone et Simon Yates ont été distancés. Le Britannique est le grand perdant du jour.