Giro (19e étape): Koen Bowman triomphe une nouvelle fois, Carapaz se rapproche du Graal

Koen Bouwman a levé les bras sur cette 19e et avant dernière étape du Giro au sanctuaire de Castelmonte. Le Néelandais s’adjuge sa deuxième victoire sur les routes transalpines. Carapaz conserve son maillot rose et son pécule de trois secondes sur Jai Hindley avant la dernière étape de montagne ce samedi.

Koen Bouwman s’est montré le plus malin au sommet du sanctuaire de Castelmonte. Après une longue échappée, le Néerlandais a attendu le sprint contre ses compagnons de route pour enlever son deuxième succès après la 7e étape. Concernant les favoris, la montagne a une nouvelle fois accouché d’une souris puisque aucun des prétendants au maillot rose n’a réellement dévoilé son jeu.

Si l’arrivée était jugée au sommet du sanctuaire de Castelmonte, c’est bien le Kolovrat, situé à 40 bornes de la ligne, qui faisait figure d’épouvantail pour les coureurs. Pourtant aucun favori n’a profité de ce court passage en Slovénie pour faire la différence. Les pentes slovènes ont néanmoins eut le mérite de faire l’écrémage parmi l'échappée et mis sur orbite Attila Valter, Andrea Vendrame, Mauro Schmid, Alessandro Tonelli et Koen Bowman. Ce groupe de cinq ne parvient pas à faire la différence sur les routes de Castelmonte. Si au sprint, Andrea Vendrame est réputé le plus véloce, il est enfermé par Bouwman qui lui grille la politesse et le force à tirer tout droit. Koen Bouwman ramasse sa deuxième victoire sur ce Giro et conforte son maillot de meilleur grimpeur, désormais acquis sauf accident.

Chez les favoris, on a escamoté le Kolovrat et attendu les 5 derniers kilomètres pour se découvrir. Le maillot rose Richard Carapaz est le premier à dégainer mais il est rapidement suivi par Mikel Landa et Jai Hindley. Les trois ne se quitteront pas jusqu’au final.

Hindley pointe toujours à trois petites secondes de Richard Carapaz avant la dernière étape de montagne ce samedi entre Belluno et Marmolada (168 km). Guillaume Martin, auteur d’une belle étape, coupe la ligne à la 6e position devant Carapaz. Il remonte à la 14e place au général et conserve son statut honorifique de meilleur français. Lieutenant de Richard Carapaz, Pavel Sivakov a mis une bonne partie des leaders dans le rouge. Le Français pointe à la 16e place du classement général.

Après l’étape de Marmolada, il ne restera plus qu’un contre la montre de 17km, s’achevant dans l’arène de Vérone, où un certain Richard Carapaz avait remporté son premier Tour d’Italie en 2019.