Giro: Pinot prend le maillot bleu, Matthews remporte la 3e étape au sprint

L'Australien Michael Matthews (Jayco-AlUla) a remporté au sprint la troisième étape du Tour d'Italie, disputée ce lundi sur 216 km entre Vasto et Melfi. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) garde le maillot rose de leader, tandis que Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) est le nouveau leader du classement de la montagne.

Une victoire à la pédale pour Michael Matthews. Ce lundi entre Vasto et Melfi, lors de la 3e étape du Tour d'Italie, le sprinteur australien (Jayco-AlUla) a fait parler les jambes pour signer son 40e succès en carrière. Il a lancé son effort à 300 mètres de l'arrivée, suffisant pour coiffer ses rivaux Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Kaden Groves (Alpecin). Il s'agit de la 3e victoire de Matthews sur le Giro après ses succès à Montecassino en 2014 et à Sestri Levante en 2015.

"C'est vraiment un bel achèvement, enfin remporter une telle étape. C'est beaucoup d'émotion. Tout n'a pas fonctionné parfaitement pour moi récemment. Ça a été un effort collectif, c'est une victoire pour les garçons", a-t-il déclaré quelques minutes après avoir franchi la ligne.

Evenepoel toujours en rose, Pinot nouveau maillot bleu

Au niveau du classement général, aucun changement notable hormis pour Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), éliminé dans les montées finales. Le maillot rose Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a grappillé trois secondes de bonification en remportant le dernier sprint intermédiaire devant Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et son coéquipier Koen Bouwman. Il est donc toujours en tête devant Joao Almeida (UAE Team-Emirates) et Roglic.

Le Belge est également toujours le porteur du maillot blanc, tandis que le maillot bleu de leader du classement de la montagne va désormais être endossé par le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Le grimpeur tricolore est passé en tête au sommet des deux cols repértoriés ce lundi, un 3e et un 4e catégorie.