A un mois du départ, Pogacar se veut rassurant et aimerait Remco Evenepoel sur le Tour de France

L'ancien double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar, hors du circuit depuis une chute lors de Liège-Bastogne-Liège, a donné de ses nouvelles à un mois du grand départ de Bilbao.

L'annonce avait de quoi surprendre. Une conférence de presse à moins d'un mois du grand départ du Tour de France à Bilbao, alors que le double vainqueur de l'épreuve est lancé dans une course contre-la-montre pour retrouver son meilleur niveau après une chute et une fracture du scaphoïde lors de Liège-Bastogne-Liège en avril, mais Tadej Pogacar a tenu à rassurer tout le monde, lors de ce point presse en zoom en direct de la Sierra Nevada où le Slovène a commencé le premier de ses deux stages en altitude. "Je me suis entraîné pas trop mal jusque là et maintenant on attaque sur la route. La forme n'est pas trop mauvaise, et le poignet va de mieux en mieux tous les jours."

Pogacar a tout de même confié qu'il attendait les résultats d'une radio de contrôle lundi prochain pour vérifier l'état de son poignet: "Mais il ne doit pas être recassé, je n'ai pas mal." Il confesse juste une légère inquiétude sur la façon dont son poignet va tenir lors des sprints mais espère retrouver plus de mobilité du poignet d'ici là.

"Si j'étais Remco, je ferais le Tour"

Engagé dans une course contre-la-montre avant le Tour de France, le leader de l'UAE team Emirates espère toujours être à 100% pour le départ du Tour: "Peut-être pas le poignet, mais les jambes pourront être à 100%." Il a dû adapter son planning, mais pas de course avant le Tour, ni de Tour de Slovénie, seulement les deux courses du championnat de Slovénie (course en ligne et contre-la-montre).

>> Retrouvez "Grand Plateau", le podcast vélo de RMC, par ici

Tadej Pogacar en a aussi profité pour titiller Remco Evenepoel, qui a dû quitter le Giro, touché par le Covid, mais qui ne sera pas pour autant sur le Tour de France: "Si j’étais lui, je ferais le tour de France aussi, mais tout le monde est différent et en plus il a le eu covid, mais j’adorerais le voir sur le Tour!"