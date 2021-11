JO: Florian Rousseau aux commandes du programme olympique du cyclisme

Florian Rousseau, légende de la piste française, a été nommé ce mercredi directeur du programme olympique du cyclisme en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Il avait quitté son poste de directeur de la performance à la Fédération française d'athlétisme en septembre.

Florian Rousseau a vite rebondi. Après un mandat difficile en tant que directeur de la haute performance à la Fédération française d’athlétisme, où il a officié de janvier 2020 à septembre dernier (une seule médaille, en argent, aux Jeux olympiques de Tokyo), l’ancien pistard (47 ans) a été nommé directeur du programme olympique du cyclisme en vue des JO de Paris 2024.

En revenant à son sport de toujours, le champion olympique du kilomètre (1996), du keirin et de vitesse par équipe (2000), également multiple champion du monde, a pour objectif de préparer au mieux ses athlètes pour l’échéance Paris 2024. A Tokyo, le cyclisme n'a rapporté que deux médailles de bronze à la France, à chaque fois sur la piste : une en vitesse par équipe et une sur le Madison. Un résultat décevant qui a poussé la Fédération à intégrer Florian Rousseau.

Un solide bagage

Cette nomination intervient un mois et demi après son départ de la FFA. Il avait quitté son poste pour "raisons personnelles" et avait expliqué dans un communiqué: "Même si j'ai été déçu par les résultats à Tokyo, qui auraient pu être meilleurs, je suis satisfait du résultat des jeunes, et des autres actions mises en place autour de l'équipe de France."

Avec Rousseau aux commandes, la FFC se dote d'un responsable issu de la piste, la discipline qui se taille la part du lion dans le programme des JO avec douze titres sur vingt. Mais aussi d'un patron charismatique, au bagage renforcé par ses expériences à la MOP (Mission d'optimisation de la performance) et à la FFA.